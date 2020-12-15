Müge Anlı programına katılmıştı - Münire Tuncel’e ne oldu, öldü mü?
Müge Anlı ile Tatlı Sert programına annesinin ölümünün ardındaki sır perdesinin aralanması için katılan Münire Tuncel’in hayatını kaybettiği iddia edildi. Sosyal medyada Münire Tuncel'in yengesi Funda Tuncel'e ait olduğu iddia edilen hesaptan 'Görümcemi dün gece kaybettik' paylaşımı yapıldı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programının 19 Kasım'da yayınlanan bölümünde Müge Anlı, Münire Tuncel'in intihar girişiminde bulunduğunu ancak durumunun iyi olduğunu söylemişti.
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Meliha Tunçel cinayetinin şüphelisi olarak gösterilen Münire Tunçel’in akıbeti merak konusu oldu. Tunçel’in yengesi Funda Tunçel’e ait olduğu iddia edilen sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda 'Görümcem Münire Tuncel'i dün akşam 21:00 sularında kaybettik. Arayan soran tüm arkadaşlarımdan, dostlarımdan ve akrabalardan Allah razı olsun. Sebebini sormayın. Dualarınızı eksik etmeyin' denildi.
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Geçtiğimiz haftalar intihar girişiminde bulunan ancak Müge Anlı’nın durumunun iyi olduğunu belirttiği Münire Tunçel’in Covid-19 nedeniyle öldüğü de bir diğer iddia.
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MELİHAT TUNÇEL CİNAYETİNİN DETAYLARI
2 çocuk annesi Meliha Tunçel Afyonkarahisar’daki evinde kızı Münüre Tuncel ile birlikte yaşıyordu. İddiaya göre, Meliha Tunçel’in kızı Münüre Tunçel, 10 Kasım günü sabah annesine kahvaltı hazırlamak için uyandığında bahçede annesini ölü olarak buldu.
Müge Anlı’ya konuşan bir görgü tanığı Meliha Tunçel’in kızı Münüre Tunçel hakkında şaşırtıcı açıklamalarda bulundu. Görgü tanığının ifadesine göre, Münüre Tunçel annesine uyku ilacı verdikten sonra eve birilerini davet ediyordu. Münüre Tunçel hakkındaki iddiaları reddetti.