Televizyon Haber Giriş: 15 Aralık 2020 - 10:03 | 15 Aralık 2020 - 10:03

Müge Anlı programına katılmıştı - Münire Tuncel’e ne oldu, öldü mü?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına annesinin ölümünün ardındaki sır perdesinin aralanması için katılan Münire Tuncel’in hayatını kaybettiği iddia edildi. Sosyal medyada Münire Tuncel'in yengesi Funda Tuncel'e ait olduğu iddia edilen hesaptan 'Görümcemi dün gece kaybettik' paylaşımı yapıldı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programının 19 Kasım'da yayınlanan bölümünde Müge Anlı, Münire Tuncel'in intihar girişiminde bulunduğunu ancak durumunun iyi olduğunu söylemişti.