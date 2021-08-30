Müge Anlı ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte Müge Anlı'nın yeni sezon tarihi ve saati
Müge Anlı yeni sezonu için geri sayım devam ediyor. Gündüz kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, 2 Temmuz Cuma günü yayınlanan bölümüyle ekran macerasına kısa bir ara vermişti. Peki, Müge Anlı ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte Müge Anlı'nın yeni sezon tarihi ve saati
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Müge Anlı, 14. sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Atv’nin uzun soluklu programının yayın tarihi yayınlanan fragmanla duyuruldu. Araştırmacı – gazeteci Müge Anlı, 30 Ağustos Pazartesi sabahı saat 10.00'da canlı yayınla atv ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor.
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Faili meçhul cinayetler, esrarengiz kayıplar, iddialar, ihbarlar, özel yorumlar… Hepsi ve daha fazlası yeni sezonda Müge Anlı canlı yayınlarında.
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Müge Anlı ile Tatlı Sert 14. sezonu ile hafta içi her gün saat 10.00'da atv'de.