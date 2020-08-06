Müge Anlı ne zaman başlayacak?

Geçtiğimiz haftalarda pandemi nedeniyle programa ara veren Müge Anlı ve ekibi bir süre daha ekranlarda olmayacak. Programın yüzü Müge Anlı, 11 yıllık stüdyolarından ayrılacaklarını, bu nedenle bir süre ekranlarda olamayacaklarını duyurdu. Yeni stüdyolarına geçer geçmez yayına başlayacaklarını belirten Müge Anlı, muhtemelen 3-4 hafta sonra yeni bölümleriyle kaldıkları yerden devam edeceklerinin müjdesini verdi.