2008 yılından bu yana yüzlerce cinayet çözen, kayıpları bulan, ayrı olanları kavuşturan Müge Anlı'nın programı kısa bir ara verdi. Sevilen programın neden ara verdiği ve yeniden ne zaman yayına başlayacağı, programın sıkı takipçileri tarafından sorgulanıyor. Peki, Müge Anlı ne zaman başlayacak?
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Atv'de hafta içi her sabah saat 10'da ekranlara gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programının eksikliği dikkat çekti. Program takipçileri, yeni bölümün neden olmadığını araştırıyor. Öte yandan Müge Anlı 29 Temmuz tarihli yayında yeni bölümlerle ilgili açıklamalarda bulunmuştu. İşte, konuya dair ayrıntılar...
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Geçtiğimiz haftalarda pandemi nedeniyle programa ara veren Müge Anlı ve ekibi bir süre daha ekranlarda olmayacak. Programın yüzü Müge Anlı, 11 yıllık stüdyolarından ayrılacaklarını, bu nedenle bir süre ekranlarda olamayacaklarını duyurdu. Yeni stüdyolarına geçer geçmez yayına başlayacaklarını belirten Müge Anlı, muhtemelen 3-4 hafta sonra yeni bölümleriyle kaldıkları yerden devam edeceklerinin müjdesini verdi.
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SONGÜL KARLI KONUK OLACAK
Eski eşi Metin Yüncü'nün kendisini 20 milyon TL dolandırdığını iddia eden Songül Karlı, Müge Anlı’ya başvuracağını açıklamıştı. Karlı, yeni açıklamasında Anlı ile görüştüğünü ve 3 hafta sonra canlı yayın konuğu olacağını açıkladı.