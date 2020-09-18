Müge Anlı kimdir, kaç yaşında, evli mi, çocuğu var mı? İşte Müge Anlı'nın hayat hikayesi
Yıllardır kendi adını taşıyan ekranlarda yer alan Müge Anlı, açıklamalarıyla zaman zaman sosyal medyaya da damga vuruyor. Ekibiyle birlikte birçok olayda sır perdesini aralayan Müge Anlı’nın gözlerden uzak bir şekilde sürdürdüğü özel hayatı merak ediliyor. Peki, Müge Anlı kimdir, kaç yaşında, evli mi, çocuğu var mı? İşte Müge Anlı'nın hayat hikayesi
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19 Aralık 1973 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Müge Anlı, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun oldu. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’ne başladığı yıl; Kanal 6’da staja başladı Staj yaparken kısa sürede kadroya alındı; yönetmen yardımcısı oldu. Kenan Erçetingöz’ün teklifi üzerine magazin gazeteciliğine başladı.
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Dobra Dobra adlı magazin programını Şenay Düdek’le birlikte sundu. Müge Anlı, Şenay Düdek’in ayrılığı ardından Pakize Suda’yla Kanal D’de program sunmaya başladı
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Asıl çıkışını ise 2008 yılından itibaren sunmaya başladığı, şimdilerde gündemden düşmeyen “Müge Anlı ile Tatlı Sert” ile yaşadı. 2010 yılında Tatlı Sert ‘in yanı sıra Müge Anlı ile Mektubunuz Var” adlı programı sundu.
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Anlı’nın 1993 yılında evlenip 2008 yılında boşandığı Gazeteci Burhan Akdağ ile evliliğinden şimdilerde 16 yaşında olan bir kızı var.