Müge Anlı ekrana neden ara verdi?

PROGRAMA NEDEN ARA VERDİ? - Dünyada 3 milyondan fazla kişi enfekte. 300 binden kişi de ne yazık ki hayatını kaybetti. Ulaşım durdu. Dünyanın 3'te 2'si eve kapandı. Sağlık çalışanları dışında neredeyse kimse dışarı çıkmıyor. Sizce Müge Anlı neden programa ara verdi? Aklımıza gelmeyecek, filmlerde gördüğümüz bir şeyle boğuşuyoruz. Bize denilen şu 'sokağa çıkmayın, sosyal mesafeniz 2 metre olsun' Benim ekibim 81 ilde. Bizimki gerçek bir program. Bizimki konuğu alıp konuştuğun, sohbet ettiğin 'hadi hoşçakalın' dediğimiz bir program değil. Bütün bu önlemler alınırken küçücük stüdyoda 50 kişi nasıl oturabilirdik? Bu kadar interaktif bir programı can sağlığı tehdidi altında yapmak istemedik. Koronavirüsün bittiği noktada bizler de formatımızda küçük değişiklikler yaparak yeniden ekranda olacağız. Seyircimiz yok, Rahmi Hocamız yok, Arif Hocamız yok, 40 yıl önce kaybettiğin kızını buldun sarılmak yok, dokunmak yok... Ee program yok! Biz ekipçe hazırız. 'Çıkın sokağa' dedikleri noktada Müge karşınızda!