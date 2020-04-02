Mucize Doktor'un yeni bölümü ne zaman? Mucize Doktor bu hafta neden yok?
Taner Ölmez, Onur Tuna, Sinem Ünsal, Hazal Türesan ve Reha Özcan'ın oyuncu kadrosunda yer aldığı Mucize Doktor'un bu hafta ekranlara gelmesi beklenen 29. bölümü öncesi, sevilen dizinin sıkı takipçilerini meraklandıran bir gelişme yaşandı. Mucize Doktor'un yeni bölüm fragmanı yayınlanmazken, kanalın yayın akışında da dizinin özel bölümünün yer aldığı görülüyor. Peki, Mucize Doktor'un yeni bölümü ne zaman? Mucize Doktor bu hafta neden yok?
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Perşembe akşamları ekranlara gelen Mucize Doktor'un bu hafta yayınlanacak 29. yeni bölümünden hemen önce, diziseverlerin araştırmaları hız kazandı. Yeni bölümü bu akşam yayın akışında göremeyen diziseverler, sevilen dizinin yeni bölümünün ne zaman olacağını araştırıyor. İşte merakla araştırılan 'Mucize Doktor'un yeni bölümü ne zaman?' ve 'Mucize Doktor bu hafta neden yok?' sorularının yanıtı...
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Mucize Doktor'un bu akşam yayınlanması planlanan 29. bölümü ekranlarda olmayacak. Yayın akışında bunun yerine dizi saatinde "Mucize Doktor Özel Bölüm" yer alıyor.
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Dizinin yayınlanmama sebebi hakkında net bir açıklama yok ama akla ilk gelen Corona virüsüne karşı alınan tedbirler nedeniyle yeni bölümün çekiminin yapılmadığı.
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YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Mucize Doktor'un yeni bölümünün ne zaman ekranlara geleceği konusunda net bir bilgi yok. Corona virüsü salgını riskinin sona ermesinin ardından çekimlerin devam etmesi ve yeni bölümlerin kaldığı yerden diziseverlerle buluşması tahmin ediliyor.
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Konuya dair yayıncı kanal ya da dizi oyuncularından bir açıklama geldiği ve bir gelişme olduğu takdirde haberimizde yer vereceğiz.