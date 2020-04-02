Mucize Doktor'un yeni bölümü ne zaman? Mucize Doktor bu hafta neden yok?

Perşembe akşamları ekranlara gelen Mucize Doktor'un bu hafta yayınlanacak 29. yeni bölümünden hemen önce, diziseverlerin araştırmaları hız kazandı. Yeni bölümü bu akşam yayın akışında göremeyen diziseverler, sevilen dizinin yeni bölümünün ne zaman olacağını araştırıyor. İşte merakla araştırılan 'Mucize Doktor'un yeni bölümü ne zaman?' ve 'Mucize Doktor bu hafta neden yok?' sorularının yanıtı...