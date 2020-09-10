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Televizyon
Haber Giriş: 10 Eylül 2020 - 12:07 | 

Mucize Doktor yeni sezon ne zaman, yeni bölüm bu akşam var mı? İşte Mucize Doktor 2. Sezon tarihi

Mucize Doktor dizisinin FOX TV’nin 10 Eylül tarihli yayın akışında yer alması dizi takipçilerini heyecanlandırdı. Ekran macerasına corona virüsü nedeniyle ara veren Mucize Doktor, ilk sezon kapanışını erken bir tarihte yapmıştı. Peki, Mucize Doktor yeni sezon ne zaman, yeni bölüm bu akşam var mı? İşte Mucize Doktor 2. Sezon tarihi...

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Mucize Doktor dizisinin yeni sezon tarihi yayınlanan fragmanlarla duyuruldu. En son 12 Mart 2020 tarihinde izleyicilerle buluşan Mucize Doktor 29. Bölümüyle kaldığı yerden devam edecek.

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Onur Tuna, Hazal Türesan, Murat Aygen, Reha Özcan, Sinem Ünsal, Halay Köseoğlu, Fırat Altunmeşe gibi isimlerin yer aldığı Mucize Doktor 17 Eylül Perşembe akşamı 2. Sezona başlayacak.

3SON BÖLÜMDE NELER OLDU
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SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Damla ve Nazlı, ilk kez bir hastanın sorumluluğunu birlikte üstlenir ve direkt birbirlerine girerler. Diğer tarafta gizemli bir ziyaretçinin etkisine giren Ali, her şeye rağmen, babasını kurtarmaya karar verir. Ama bu ani karar değişimini kimse hoş karşılamaz. Köşeye sıkışan Ali babasıyla ilgili hüsranını Ferman’la birlikte çalıştıkları vakaya yansıtır. Ve manevi kardeşler, Ferman ve Ali, ciddi ciddi yolları ayırmanın eşiğine gelirler.

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