Mucize Doktor yeni sezon ne zaman başlayacak, yeni bölümü bu akşam var mı?
Dizilerin birer birer yeni sezon açılışını yapmasıyla birlikte gözler Mucize Doktor dizisinin 2. sezonuna çevrildi. Ekran macerasında 28 bölümü geride bırakan Mucize Doktor perşembe akşamları yayınlanıyor. Peki, Mucize Doktor yeni sezon ne zaman başlayacak, yeni bölümü bu akşam var mı?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Kadrosunda yeniliklere giden Mucize Doktor 17 Eylül Perşembe günü kaldığı yerden devam edecek. Taner Ölmez, Onur Tuna, Reha Özcan, Özge Özder, Sinem Ünsal, Hazal Türesan, Murat Aygen, Bihter Dinçel, Fırat Altunmeşe, Hayal Köseoğlu'nun başrollerini paylaştığı Mucize Doktor 29. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.
2
Abone Ol
HAKAN KURTAŞ MUCİZE DOKTOR’DA!
Doruk karakterine hayat verecek sevilen oyuncu Hakan Kurtaş, dizinin 29. bölümünden itibaren FOX'ta olacak. Sürprizli ve zor geçmişiyle ön plana çıkacak Doruk, Berhayat Hastanesi’nde yeni doktor rolünü üstlenecek. Ali Vefa (Taner Ölmez) ile zaman zaman tersleşecek ve yarışacak.
3
Abone Ol
SEDA BAKAN DA MUCİZE DOKTOR KADROSUNA DAHİL OLDU
Ferda karakterini canlandıracak sevilen oyuncu Seda Bakan, dizinin 30. bölümünden itibaren FOX'ta olacak. Adil Hoca’nın (Reha Özcan) yıllardır görüşmediği kızı Ferda, Ali Vefa’ya (Taner Ölmez) duyduğu kıskançlığıyla öne çıkacak. Ferda karakteri aynı zamanda Berhayat Hastanesi’ne beklenmedik aşk, rekabet ve muhabbet getirecek.