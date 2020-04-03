Mucize Doktor neden yok? Mucize Doktor ne zaman yayınlanacak?

Taner Ölmez, Onur Tuna, Sinem Ünsal, Hazal Türesan ve Reha Özcan'ın oyuncu kadrosunda yer aldığı Mucize Doktor'un bu hafta ekranlara gelmesi beklenen 29. bölümü öncesi, sevilen dizinin sıkı takipçilerini meraklandıran bir gelişme yaşandı. Mucize Doktor'un yeni bölüm fragmanı yayınlanmazken, kanalın yayın akışında da dizinin özel bölümünün yer aldığı görülüyor. Peki, Mucize Doktor'un yeni bölümü ne zaman? Mucize Doktor bu hafta neden yok?



