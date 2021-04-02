Mucize Doktor Demir diziden ayrılıyor mu? Mucize Doktor ekibinden Fırat Altunmeşe'ye veda

MUCİZE DOKTOR'A YENİ CERRAH Öte yandan Altunmeşe'nin vedası sonrası Mucize Doktor kadrosuna sürpriz bir isim katıldı. Usta oyuncu Serkan Keskin dizide Muhsin doktor karakterini canlandıracak.



Muhsin çok büyük çelişkileri olan, kültürlü, takıntılı ama kapalı bir kutu gibi gizemli karakteriyle hastanenin ortasına ve Ali Vefa’nın (Taner Ölmez) hayatına bomba gibi düşecek.



Muhsin karakterini canlandıracak sevilen oyuncu Serkan Keskin, dizinin 57. bölümünden itibaren FOX ekranlarında olacak.