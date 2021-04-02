Mucize Doktor Demir diziden ayrılıyor mu? Mucize Doktor ekibinden Fırat Altunmeşe'ye veda
Mucize Doktor Demir diziden ayrıldı mı? sorusu, son bölümde merak uyandırdı. Her hafta perşembe akşamları yayınlanan Mucize Doktor'un bu haftaki bölümünde herkes Demir'in nerede olduğunu merak ederken Açi'ye gelen mektupla gerçekler ortaya çıktı. Veda mektubu yazan Demir'in akıbeti heyecan yaratırken, dizinin sosyal medya hesabından da açıklama geldi. 2 sezondur Demir karakterine hayat veren oyuncu Fırat Altunmeşe'nin dizideki durumu Mucize Doktor hayranlarını üzdü. İşte, Mucize Doktor Demir'in vedası ile ilgili merak edilenler.
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Mucize Doktor Demir'in diziden ayrılıp ayrılmadığı son bölümde kafaları karıştırdı. Kadrosunda Taner Ölmez, Onur Tuna, Sinem Ünsal, Ezgi Asaroğlu, Hazal Türesan gibi isimlerin yer aldığı Mucize Doktor'un Fox TV ekranlarında yayınlanan 1 Nisan tarihli son bölümünde Demir, Açi'ye veda mektubu yazarak ortadan kayboldu.
Mehtupta istifa ettiğini ve evden ayrıldığını yazan Demir'in kararı Açi'yi gözyaşlarına boğdu.
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Demir karakterine hayat veren oyuncu Fırat Altunmeşe'nin ayrılması ile ilgili dizinin sosyal medya hesaplarından açıklama geldi.
Mucize Doktor'un Twitter ve Instagram hesabından yapılan paylaşımda "Hoşça kal Fırat Altunmeşe..." notu düşüldü. Oyuncunun vedası dizinin hayranlarını şoke ederken, Twitter'dan da binlerce paylaşım yapıldı.
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Altunmeşe'nin diziden neden ayrıldığı henüz bilinmezken, oyuncunun artan koronavirüs vakaları nedeniyle ayılmak istediği öne sürülmüştü.
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MUCİZE DOKTOR'A YENİ CERRAH
Öte yandan Altunmeşe'nin vedası sonrası Mucize Doktor kadrosuna sürpriz bir isim katıldı. Usta oyuncu Serkan Keskin dizide Muhsin doktor karakterini canlandıracak.
Muhsin çok büyük çelişkileri olan, kültürlü, takıntılı ama kapalı bir kutu gibi gizemli karakteriyle hastanenin ortasına ve Ali Vefa’nın (Taner Ölmez) hayatına bomba gibi düşecek.
Muhsin karakterini canlandıracak sevilen oyuncu Serkan Keskin, dizinin 57. bölümünden itibaren FOX ekranlarında olacak.