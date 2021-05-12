Mucize bitki safranda soğan hasadı başladı

Safran üretiminin meşakkatli bir süreç olduğunu anlatan Artan, bitkinin gelirinin yüksek olduğunu ifade etti.



Her geçen yıl verim ve kalitenin arttığına dikkati çeken Artan, "3 yıldır safran üretimiyle uğraşıyorum. Bugün safran soğanlarını söküyorum, bu soğanları yeniden ekip, ekim alanımızı genişleteceğiz. Çalışmalar güzel gidiyor. Deneme amaçlı olarak 3-5 kilogram ürünle başlamıştık. Sökümünü yaptığımız soğanlar bir ay kadar bekleyecek ve ardından toprakla buluşacak." şeklinde konuştu.