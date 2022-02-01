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Mübarek üç aylar mesajlarla hatırlatılacak... Ayet, dua, hadis içeren ÜÇ AYLAR MESAJLARI

#Üç Aylar#Üç Aylar Mesajları#ÜÇ AYLAR MESAJLARI

Mübarek üç ayların başlangıcı bu yıl 2 Şubat 2022 tarihine denk geliyor. Müslümanlara oruç tutma, Kur'an-ı Kerim okuma ve sadaka verme gibi ibadetlere daha çok yönelmeleri tavsiye edilen üç aylarda, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi de idrak ediliyor. Müslüman alemi üç aylar ile ilgili paylaşımlarda bulunmaya başladı. İşte Ayet, dua, hadis içeren ÜÇ AYLAR MESAJLARI...

1/4Mübarek üç aylar mesajlarla hatırlatılacak... Ayet, dua, hadis içeren ÜÇ AYLAR MESAJLARI

Mübarek Üç Aylar (3 aylar) yarın başlayacak. Recep ayı içinde idrak edilen Regaip Kandili de 3 Şubat Perşembe günü idrak edilecek. Recep, Şaban ve Ramazan aylarından oluşan üç ayların gelişini hatırlatmak isteyenler, çeşitli mecralar aracılığıyla paylaşımda bulunuyor. İşte mübarek üç aylar için anlamlı sözler ve mesajlar…

2/4ÜÇ AYLAR MESAJLARI

ÜÇ AYLAR MESAJLARI

Göklerin nura gark olacağı, zeminin semavî sofralarla bezeneceği üç bereketli misafir Recep, Şaban ve Ramazan. "Ey Allâhım! Bize Recep ve Şâbânʼı mübârek kıl ve bizi Ramazanʼa ulaştır."

İlahi esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu aylarda dualarda birleşmek dileğiyle, Üç aylarınız mübarek olsun...

Aldığımız her nefeste Rabbimizi anarak geçireceğimiz mübarek aylar olması dileğiyle…

Semanın kapılarının sonuna kadar açılıp rahmetin sağanak sağanak yağdığı böyle bu günlerde düşen damlaların seni sırılsıklam etmesi dileğiyle.. Üç ayların mübarek olsun.. * Güneşin güzel yüzü, yüreğine dokunsun, kâbuslar senden uzakta, melekler başucunda dursun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, Üç ayların mübarek olsun..

Üç Aylar başladığında Peygamber Efendimiz (sav) "Yarabbi Recebi Şabanı hakkımızda hayırlı kıl. Bizleri Ramazanı Şerife ulaştır" diye dua ederlerdi. Üç aylarımız ve Cumamız Mübarek olsun.

3/4Mübarek üç aylar mesajlarla hatırlatılacak... Ayet, dua, hadis içeren ÜÇ AYLAR MESAJLARI

Resûl-i Ekrem’in receb ayı girdiğinde, “Allahım, receb ve şâbanı bize mübarek kıl ve bizi ramazana ulaştır!” şeklinde dua ettiği yolundaki rivayet (Taberânî, el-Muʿcemü’l-evsaṭ, IV, 189; Ebû Nuaym, VI, 269; ayrıca bk. Müsned, I, 259) zayıf kabul edilmektedir.

Resûlullah’a isnat edilen, “Receb Allah’ın ayıdır, şâban benim ayımdır, ramazan ise ümmetimin ayıdır” rivayetinin ise aslı bulunamamıştır (Süyûtî, s. 114).

Resûl-i Ekrem’in şâban ayında diğer aylara oranla daha fazla oruç tuttuğu, bazan da tamamını oruçlu geçirdiği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, “Ṣavm”, 52; Müslim, “Ṣıyâm”, 175, 176)

4/4Mübarek üç aylar mesajlarla hatırlatılacak... Ayet, dua, hadis içeren ÜÇ AYLAR MESAJLARI

"Recep Allah”ın ayı, şaban benim ayım, ramazan da ümmetimin ayıdır." (Aclûnî, Keşfu’l-Hafâ, I, 423, Hadis No: 1358)

“Allah’ım, Receb ve Şaban aylarını bizim için mübarek kıl ve bizi Ramazan ayına ulaştır.” Amin.

Rabbimden çiçek istedik kırları verdi, ağaç istedik ormanları verdi, su istedik denizleri verdi, dost istedik seni verdi. Üç ayların mübarek olsun kardeşim..

Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla’ya sunacağı ve O’nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir. Üç aylarınız mübarek olsun...

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