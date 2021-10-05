Muazzez Ersoy'un 25 yıllık sırrı!
Televizyon dünyasının ünlü isimleri bugüne kadar hiç bilmediğimiz sırlarını açıkladı. Kimi eşini aldattığını söyledi, kimi de sevdiği insanlar tarafından dolandırıldığını... İşte ünlü isimlerin bugüne kadar hiç duymadığınız itirafları...
25 yıllık sır
Muazzez Ersoy, Kanal 7 ekranlarında yayınlanan “Seyhan Erdağ’la Süper Pazar” programına konuk oldu. Sanatçı, 25 yıldır kimseyle paylaşmadığı sırrını açıkladı.
Zeki Müren’in vefat ettiği gün TRT İzmir Stüdyolarında Ajda Pekkan’la birlikte Müren’in yanında olan Ersoy “Eğer Zeki Müren vefat etmeseydi Bodrum’a stüdyo kuracaktık ve düet yapacaktık. Bu zamana kadar bunu dillendirmedim, bir hayal olarak kalsın istedim. Keşke Türk sanat müziğinin batmayan güneşi yaşasaydı da biz düeti yapmasaydık” dedi.
Televizyon dünyasının ünlü isimleri bugüne kadar hiç bilmediğimiz sırlarını açıkladı. Kimi eşini aldattığını söyledi, kimi de sevdiği insanlar tarafından dolandırıldığını... İşte ünlü isimlerin bugüne kadar hiç duymadığınız itirafları...
Şoray Uzun'dan yıllar sonra gelen itiraf!
Şoray Uzun, Hülya Koçyiğit’in “Film Gibi Hayatlar” programına konuk oldu. Merak edilenleri yanıtlayan oyuncu, rol aldığı “Seksenler” dizisine ilgiden çok memnun olduğunu ifade etti. Üniversiteden sonra Selim İleri’nin editörü olduğu Argos dergisinde çalışan Uzun, bir itirafta bulundu.
Yaptığı röportajla ödül kazandığını belirten oyuncu, aldığı ödülü hak etmediğini söyledi: “Bülent Oran’la bir röportaj yapılacaktı. Oran’la buluştuk Ortaköy’de. O da fabrikada senaryo yazmaya başladığı için gürültülü ortamları seviyordu. Böyle bire bir sohbet edemiyorsunuz, bir süre sonra takılıyor. Gürültüden besleniyordu rahmetli. Ben ona soruları verdim, yani kendimce röportaj yaptım, sonra röportajı ses kayıt cihazından çözdüm, tekrar kaleme aldım. Röportajı kendisine teslim ettim. ‘Ben bir üzerinden geçeyim lütfen’ dedi, ‘Hay hay’ dedim. Bülent Abi rahmetli, o röportajı kendi yaptı. Bana teslim etti, virgülüne bile dokunmadan teslim ettim gazeteye. Selim Bey baktı, ‘Bu benim bugüne kadar okuduğum en güzel röportajlardan bir tanesi’ dedi. Keşke ben yapmış olsaydım, Bülent Bey kendi kendine yaptı! O röportaj, dönemin bir gazetesinden ‘Gelecek vaat eden genç gazeteci” ödülü aldı. Ben de utanmadan o ödülü aldım. Hak edilmemiş bir ödül.”
PLANÖR YAPTIM 3’ÜNCÜ KATTAN ATLADIM
Şoray Uzun küçükken savaş uçaklarına, jetlere merak sararak uçmayı çok istediğini ve bu hayalinin peşine düşerek kolunu kırdığını söyledi. Uzun o anısını şöyle anlattı: “1974 yılı, İncirlik Üssü’ne 18 km’lik mesafede oturuyorduk, jetler geçiyordu tepemizden. Ben de jet savaş uçaklarına taktım. Uçmayı merak ediyordum. Dedeme ‘ödevim var’ diye yalan söyledim ve planör bozması bir şey yaptık. Üçüncü kattan kendimi attım. Uçacağım yani. Bir kat falan indim. Sonra ikinci kata doğru denge bozuldu, benim bir kolum iki yerden diğeri bir yerden kırıldı. Uçma denemem böyleydi.”
İsmim Türkan Şoray’dan geliyor
Şoray Uzun, isminin Türkan Şoray’dan esinlenilerek koyulduğunu söyledi ve ekledi: “Annem bana hamileyken babam Türkan Şoray’ın fotoğrafının olduğu sakız görmüş. Beni de kız bekliyorlarmış. ‘Türkan olacak ismi’ demiş. Adım oradan geliyor.”
Ünlü şarkıcı Aslı Hünel’in Tuzla Belediyesi Instagram hesabından yayınlanan “Aslı Hünel ile Rengarenk” programına bu hafta oyuncu abisi Saruhan Hünel konuk oldu. Oyuncu, aslında komik ve eğlenceli biri olduğunu ama izleyicinin kendisini öyle rollerde görmek istemediğini söyledi: “Özel hayatta eğlenceli olmam demek dizide veya filmde de aynı etkiyi yapacak anlamına gelmiyor. Ben iyi kahraman ve aşk adamı oynamaya devam etmeyi tercih ediyorum.” Hünel, gelen rolleri kabul ederken çok dikkatli olduğunu belirtip başından geçen bir anısını anlattı:
“Timur Savcı, ‘Bir dizi yapıyorum o dizide sana çok güzel bir rol var ve ben senin orada olmanı çok istiyorum’ demişti. Tarihi dizi olduğunu söyleyince, ‘Türkiye tarihi dizilerde çok başarılı olmuyor seni tenzih ediyorum. Yok, başka bir işte çalışırız’ dedim.
Benim oynamadığım iş, dünyada ve Türkiye’de çok sevilip beğenildi. ‘Muhteşem Yüzyıl’dı rol teklif ettiği dizi. O an basiretim bağlandı belki de... O dizide olsaydım çok memnun ve mutlu olurdum.”
Aslı Hünel’in abisi olmak çok lezzetli
İzleyicilerden gelen “Aslı Hünel’in abisi olmak nasıl bir duygu?” sorusuna “Çok lezzetli. Aslı Hünel, kardeşliğiyle, merhametiyle, el maharetiyle sadece ben değil sevdiği herkese çok lezzetli gelen bir insandır” diye cevap verdi.
Oyuncu Pınar Deniz, İbrahim Selim’in sunduğu “İbrahim Selim ile Bu Gece” programına konuk oldu. Deniz, karantina sonrası yeni normal hayatını anlattı: “Yeni normal diye bir şeyin olmasına inanmıyorum. Sokakta herkes maskeli. İlk önce çok kötü hissettim kendimi, üzüldüm. Sonra bunun olması gerektiğini algıladım. Karantinada çok yemek yedim. Uyku düzenim bozuldu. Spor yapmadım. Kitap okuyabildim. Film izlemeye odaklanamadım.”
Birinci bölümde Miray’la (Daner) tokat sahnemiz vardı ve her provada birbirimize tokat atıyorduk. Kıpkırmızı olduk. Yönetmen geldi dedi ki ‘Ne yapıyorsunuz ve neden yapıyorsunuz?’ Elimin, ayağımın titrediği sahneler vardı. ‘Vatanım Sensin’ beni büyüten, oyunculukla ilgili hazzı hissettiğim işti” diye konuştu.
Güzel oyuncu, şimdiye kadar sosyal medyadan aldığı en ilginç yorumun “Yüzüne ekmek banmak istiyorum” olduğunu söyledi.Deniz ayrıca “Küçükken kulaklarımı kepçe sanıp saçlarımla örtmeye çalışıyordum. Sonradan kulaklarımın kepçe olmadığını öğrendim” itirafında bulundu.
KEREM'DEN İTİRAF
2013’te Amerika’dan Türkiye’ye gelen oyuncu Kerem Bürsin, YouTube'da katıldığı programda bir itirafta bulundu.
Kerem Bürsin, DenizBank ve TÜRSAK Vafkı’nın YouTube’da düzenlediği ‘Senaryo Sohbetleri’nin dün akşamki konuğuydu. 2013’te Amerika’dan Türkiye’ye gelen oyuncunun ilk dizisi başrolü Hande Doğandemir, Yağmur Tanrısevsin ve Emre Kınay ile paylaştığı ‘Güneşi Beklerken’ olmuştu. Kerem Bursin 7 yıl aradan sonra şu itirafta bulundu:
Karakteri evine götürüyor
“İlk geldiğimde kelime haznem dardı. Bir süre kalır, Amerika’ya dönerim diye düşünüyordum. ‘Güneşi Beklerken’den teklif gelince kalmaya karar verdim.”
Kerem Bürsin sözlerine şöyle devam etti:
“Senaryoyu okudum, ‘Liseli Kerem’ hoşuma gitti. Karakterin travmaları, asiliği, duruşu, heyecanı ilgimi çekmişti. O yaşıma kadar hep yapmak istediğim şeyleri bu karakterle yapma imkanı buldum! Dizi süreleri çok uzun olduğu için set çıkışında ben, oynadığım karakteri de evime götürmek zorunda kalıyorum. Tutku; bizim mesleğin olmazsa olmazı.”
ALİŞAN BURNUMU KIRDI
Saruhan Hünel, yıllar sonra Alişan'la anılarını yâd etti. Alişan'la Instagram'da canlı yayın yapan Hünel, "Aynalı Tahir dizisinde oynarken burnumu kırmıştın, hatırladın mı?" diye sordu. İkili, kahkahaya boğuldu.
Bir döneme damga vuran 'Aynalı Tahir' dizisinde rol alan Alişan ve Saruhan Hünal, set günlerini yâd etti. Sette yaşadıkları anıları anlatan ikili izleyenlere eğlenceli anlar yaşattı.
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