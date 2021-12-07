Muammer Ketenci kimdir, kaç yaşında, nereli? Ünlü modacı Muammer Ketenci'nin hayatı

Giyim tarzı ve samimi eleştirileriyle dikkat çeken ünlü modacı Muammer Ketenci'nin hayatı izleyenler tarafından araştırılmaya başlandı. Ünlülerin hit şarkı yerine sosyal medyada ve magazinde hit olmak için kıyafetlerini abarttığını söyleyen Muammer Ketenci, şarkıcı Gülşen'in son zamanlardaki cesur kıyafetlerine de eleştirilerde bulundu. Peki Muammer Ketenci kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Muammer Ketenci hakkında merak edilenler...