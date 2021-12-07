Muammer Ketenci kimdir, kaç yaşında, nereli? Ünlü modacı Muammer Ketenci'nin hayatı
Ünlü modacı Muammer Ketenci, katıldığı 2. Sayfa programında ünlülerin tarzlarını yorumladı. Samimi ve sivri diliyle bilinen Muammer Ketenci sıradışı tarzıyla da merak konusu oldu. Peki, Muammer Ketenci kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Muammer Ketenci hayatı hakkında bilgiler...
Giyim tarzı ve samimi eleştirileriyle dikkat çeken ünlü modacı Muammer Ketenci'nin hayatı izleyenler tarafından araştırılmaya başlandı. Ünlülerin hit şarkı yerine sosyal medyada ve magazinde hit olmak için kıyafetlerini abarttığını söyleyen Muammer Ketenci, şarkıcı Gülşen'in son zamanlardaki cesur kıyafetlerine de eleştirilerde bulundu. Peki Muammer Ketenci kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Muammer Ketenci hakkında merak edilenler...
Ünlü modacı Muammer Ketenci, 1965 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İlköğretim, Ortaokul ve Lise eğitiminin ardından, Avrupa da tasarım ve moda alanında eğitim gördü.