Mert Gökhan KOÇ - Aydemir KADIOĞLU / Fotoğraflar: Levent KULU - Selçuk ŞAMİLOĞLU - Murat ŞAKA - AA - DHA
Haber Giriş: 01 Mayıs 2021 - 07:00 |
Muafiyet kalabalığı: 16.4 milyon dışarıda
Salgına karşı kapanmanın ilk gününde hem İstanbul’da hem de Ankara’da kalabalıklar dikkat çekti. Trafikte uzun kuyruklar oluştu, toplu taşımadaki yoğunluk nedeniyle ek seferler konuldu. DİSK’in araştırmasına göre 16.4 milyon kişi kapanmadan muaf sektörlerde çalışıyor.
Koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek için alınan 17 günlük tam kapanma kararının ilk gününde İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanındaki büyükşehirlerde kalabalıklar dikkat çekti.
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Kısıtlama kararı önceki gün 19.00’da başlarken, başkent Ankara’da gece yaşanan sessizlik sabah saatlerinde yerini yoğun trafiğe bıraktı. Emniyet güçlerinin sokağa çıkma kısıtlamasına istinaden uygulama yaptığı yerlerde uzun araç kuyrukları yaşandı.
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ÇALIŞANLAR YOLLARDA
Özel işyerleri ve kamu kurumlarında dün sabah saatlerinden itibaren işe gidiş ve geliş saatlerinde yoğunlaşan trafik çoğu zaman durma noktasına geldi. Yoğun trafiğin içinde kalan ambulanslar için uygulama noktasında trafiği açmak zorunda kalan polisler, binlerce sürücünün izin belgesini kontrol etmekte zaman zaman zorlandı.
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Başkent’in merkezi Kızılay başta olmak üzere, Eskişehir Yolu, İstanbul Yolu ve Konya Yolu’ndaki polis çevirme noktalarındaki uzun araç kuyrukları sürücüleri bezdirdi.
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BU KADAR İNSAN İZİNLİ Mİ?
İstanbul’da da hem trafikte hem toplu ulaşımda yoğunluk yaşandı. 15 Temmuz şehitler Köprüsü, Cevizlibağ, Avcılar ve Küçükçekmece’de trafik durma noktasına geldi. İstanbul ve Edirne istikametine polis ekipleri tarafından kurulan denetim noktalarından geçen sürücüler, trafiği kilitledi.
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Kısıtlama nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma araçlarının saatlerinde düzenlemeye gitmişti. Ancak o kadar yoğunluk oluştu ki, metro ve otobüslere ek seferler konuldu. Metro İstanbul’dan yapılan açıklamada, “Hatlarımızda yaşanan yolcu yoğunluğu nedeni ile yoğun olan hatlarımızda ek seferler düzenlenmektedir” denildi.
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Kısıtlamadan muaf olanlar yoğunluktan dolayı şaşkınlıklarını, “Dışarı çıktığımızda gördük ki herkes dışarıda. İnanılmaz bir trafik var. Bu kadar insan izinli mi?” sözleriyle dile getirdi.
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MUAF OLAN ÇALIŞANLAR
Bu kalabalığa kapanmadan muaf çalışanların neden olduğu tahmin ediliyor. DİSK-AR’ın hazırladığı tam kapanma raporuna göre, istihdamın yaklaşık yüzde 61’ine denk gelen 16.4 milyon çalışan kapanmadan muaf sektörlerde çalışıyor.
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Yüzde 22’yi kapsayan 6 milyon çalışan ise kısmen muaf sektörlerde görevli. Kapanma kapsamındaki sektörlerde ise yüzde 17’ye denk gelen 4.4 milyon çalışan yer alıyor. Raporda, “Genelgede 43 muafiyet bulunuyor. Sanayi ve inşaat işçileri ile hizmetler sektörünün birçok alt sektörü başta olmak üzere zorunlu olmayan mal ve hizmet üretiminde milyonlarca işçi çalışmaya devam edecek” ifadelerine de yer verildi.
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BU NASIL KAPANMA?
Tam kapanma kararına rağmen dün, İstanbul ve Ankara’nın birçok noktasında yoğun araç trafiği manzaraları oluştu. Emniyet güçlerinin sokağa çıkma kısıtlamasına istinaden uygulama yaptığı yerlerde trafik sıkışıklığı yaşandı. Özellikle işe gidiş ve geliş saatlerinde yoğunlaşan trafik çoğu zaman durma noktasına geldi. Çevirme noktalarındaki uzun araç kuyruklarında sıkışan sürücüler, “Bu nasıl tam kapanma, herkes dışarıda” diye tepki gösterdi.
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İstanbul’da toplu taşıma ve trafik yoğundu ancak turistik merkezler boş kaldı. Megakentteki turistler de bu sessizliğin tadını çıkardı.
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EK SEFERLER KONULDU
Yasakların ilk gününde İstanbul'da toplu ulaşıma araçlarında insanlar üst üsteydi.
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Bu kadar yoğunluk yaşanınca Büyükşehir Belediyesi ek sefer konulduğunu açıkladı.
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Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "Hatlarımızda yaşanan yolcu yoğunluğu nedeni ile yoğun olan hatlarımızda ek seferler düzenlenmektedir" denildi.
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BODRUM’DA SAHİLLER TURİSTLERE KALDI
Kapanma öncesi şehirlilerin akınına uğrayan Bodrum, dün sakindi.
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Denizin ve sahillerin tadını turistler çıkardı. (Selçuk AKBAŞ / DHA)
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BELGE KONTROLÜ
İzmir'de birçok noktada güvenlik güçlerince uygulama noktaları oluşturuldu. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetim Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, araçları durdurup, sürücülerin izin belgelerini kontrol etti.
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5 KM’LİK KUYRUK
Bursa'da tam kapanmanın ilk gününde polis ekipleri kentin birçok bölgesinde denetim yaptı. Kentte, araç yoğunluğunun en fazla yaşandığı Acemler Kavşağı´nda kurulan uygulama noktasında, yaklaşık 5 kilometrelik kuyruk oluştu. Araç kuyruğu, dronla havadan görüntülendi.