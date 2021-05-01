Muafiyet kalabalığı: 16.4 milyon dışarıda

Yüzde 22’yi kapsayan 6 milyon çalışan ise kısmen muaf sektörlerde görevli. Kapanma kapsamındaki sektörlerde ise yüzde 17’ye denk gelen 4.4 milyon çalışan yer alıyor. Raporda, “Genelgede 43 muafiyet bulunuyor. Sanayi ve inşaat işçileri ile hizmetler sektörünün birçok alt sektörü başta olmak üzere zorunlu olmayan mal ve hizmet üretiminde milyonlarca işçi çalışmaya devam edecek” ifadelerine de yer verildi.