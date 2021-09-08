Mu varyantı nedir? Koronavirüs aşıları Mu varyantında etkili mi?

"Mu varyantının bulaşma hızı en az Delta kadar" Kovid-19 mutasyonlarından bulaşma potansiyeli yüksek olanların baskın hale geldiğini ve bunların "varyant" olarak adlandırıldığını anlatan Balık, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Kovid-19'un Mu varyantının bulaşma hızının şu an en az Delta kadar olduğu sanılıyor. Mutasyon özelliğine bakıldığında aşının etkisini daha da azaltacakmış gibi bir görünüm çiziyor fakat bununla ilgili henüz net sonuçlar elimizde yok. Ayrıca hastalığı ağır geçirip geçirmeme ile ilgili net bilgiler bulunmuyor.



Bahsedilen ve izlemede olan varyantlar yeni çıkan varyantlar değil, hepsi bir süredir takip ediliyor. Eğer çok güçlü ve daha atletik bir virüs olsaydı, Delta varyantının yerine geçerdi. Tıpkı Delta'nın Alfa (İngiltere) varyantının yerine geçtiği gibi."