Mu varyantı nedir, belirtleri neler? İşte Koronavirüsün Mu vartantı hakkında bilinmesi gerekenler
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'un "Mu" varyantının, Türkiye'de 2 kişide tespit edildiğini belirterek, şu an ilave tedbir getirmeyi düşünmediklerini bildirdi. Bu gelişme sonrası Mu varyantı hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Vatandaşlar, Mu varyantı ile enfekte olduktan sonra ne gibi belirtiler olduğunu araştırıyor. Peki, Mu varyantı nedir, belirtleri neler?
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Ocak ayında Kolombiya’da keşfedilen Kovid-19’un Mu varyantı, son günlerde merak edilenler arasında yer alıyor. Yeni tip koronavirüsün ilk kez Kolombiya'da tespit edilen "Mu" varyantı, Dünya Sağlık Örgütü tarafından "yakından izlenmesi gereken varyant" kategorisine alındı. İşte, Koronavirüsün Mu vartantı hakkında bilinmesi gerekenler...
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BAKAN'DAN MU VARYANTI AÇIKLAMASI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'un tespit edilen "Mu" varyantı ile ilgili yeni tedbir olup olmayacağının sorulması üzerine Koca, "Şu an ilave bir tedbir getirmeyi düşünmüyoruz. Çünkü şu ana kadar 2 vaka dışında 'Mu' varyantı tespit ettiğimiz kişi olmadı." bilgisini paylaştı.
Bakan Koca, Türkiye'deki Kovid-19 vakalarının yüzde 90'ından fazlasının "Delta" veya "Delta Plus" olduğunu ifade ederek, "İki doz aşı yapılanların sayısının artmasıyla vakaların giderek düşeceğini düşünüyorum. Ama bizim, toplumsal bağışıklık oluşuncaya kadar maske, mesafe gibi bildiğimiz klasik tedbirlere mutlak uyumu sağlamamız gerekiyor." diye konuştu.
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DSÖ'DEN KRİTİK HAMLE
DSÖ, "B.1.621", diğer adıyla Mu varyantının aşılara karşı daha dirençli kılan mutasyonlar geçirdiğini, ancak bu konuda daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu bildirdi.
Haftalık güncellemesinde DSÖ, Mu varyantının Kolombiya ve Ekvador'da giderek yaygınlaştığı konusunda uyarıda bulundu.
İlk olarak Ocak 2021'de Kolombiya'da görülen Mu varyantının küresel yaygınlığı yüzde 0.1'in altında olsa da enfeksiyonların yüzde 39'unu oluşturduğu Kolombiya ve yüzde 13'ünü oluşturduğu Ekvador'da yayılmaya devam ediyor.
Güney Amerika haricinde bazı Avrupa ülkeleri, ABD ve Hong Kong'da vakalar bildirildi.
39 ülkede görülmesinin ardından Mu varyantı 30 Ağustos'ta, DSÖ tarafından Mart ayından bu yana "yakından izlenmesi gereken varyant" kategorisine alınan beşinci varyant oldu. Daha önce de Eta, Iota, Kappa, Lambda varyantları bu kategoriye alınmıştı.
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BELİRTİLERİ NELER?
Mu mutantının belirtileri, diğer varyantlarda olduğu gibi ateş yüksekliği, öksürük nöbetleri ve koku-tat almada değişiklikler şeklinde.
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40 ÜLKEDE TESPİT EDİLDİ
MU varyantı ilk olarak Ocak 2021’de Kolombiya’da tespit edildi ve DSÖ’ye göre ülkedeki vakaların yaklaşık yüzde 40’ını oluşturuyor. DSÖ, mutasyonun şimdiye kadar en az 40 ülkede tespit edildiğini ancak dünyadaki tüm vakaların yüzde 0.1’inden azını oluşturduğunu ilan etti. Bazı Avrupa ülkeleri ile ABD ve Hong Kong’da da vakalar bildirildi.