Mu varyantı nedir, belirtileri nelerdir? Mu mutasyonu koronavirüs aşılarında etkili mi? DSÖ'den açıklama!

MU VARYANTI AŞILARDA ETKİLİ Mİ? DSÖ, "B.1.621", diğer adıyla Mu varyantının aşılara karşı daha dirençli kılan mutasyonlar geçirdiğini, ancak bu konuda daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu bildirdi.



Oğuztürk ise Mu varyantının ne kadar bulaşıcı olduğunun belirsizliğini koruduğunu, şu an kullanımda olan aşıların etkinliği için daha fazla klinik veriye ihtiyaç olduğunu, bununla birlikte henüz kaçış varyantı dediğimiz mevcut aşılardan kendini koruyan bir varyant kategorisinde olmadığı için mevcut aşıların Mu varyantına da etkin olacağı kanaatinde.