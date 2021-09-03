Mu varyantı nedir, belirtileri nelerdir? Mu mutasyonu koronavirüs aşılarında etkili mi? DSÖ'den açıklama!
Mu varyantı belirtileri dünyada olduğu gibi ülkemizde de gündeme gelmeye devam ediyor. Yeni tip koronavirüsün ilk kez Kolombiya'da tespit edilen Mu varyantı, Dünya Sağlık Örgütü tarafından yakından izlenmesi gereken varyant kategorisine alındı. Delta mutasyonunun endişeleri sürerken, Mu varyantının aşılar üzerindeki etkileri de uzmanlar tarafından mercek altına alındı. "B.1.621", diğer adıyla Mu varyantının aşılara karşı daha dirençli kılan mutasyonlar geçirdiğini, ancak bu konuda daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu DSÖ bildirdi. Peki, Mu varyantı nedir, belirtileri nelerdir? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.
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1
Mu varyantı nedir sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Mu varyantının Kolombiya ve Ekvador'da giderek yaygınlaşması dünyayı alarma geçirdi. Tüm dünya yaklaşık 2 yıldır koronavirüsle mücadele ederken, Mu varyantının küresel olarak Covid-19 enfeksiyonlarının yüzde 0,1'inden daha azını oluşturuyor.
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MU VARYANTI NEDİR?
Mu Varyantı DSÖ tarafından incelenmesi gereken varyantlar arasında yer alıyor. Yapılan açıklamaya göre Güney Amerika ve Avrupa'da vakalar olduğu belirtildi. Koronavirüs varyantlarını iki sınıfa ayıran DSÖ Mu Varyantını ilgi varyantları arasında değerlendiriyor. Endişe varyantları ise Alfa, Beta, Gamma ve Delta varyantları.
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MU VARYANTININ BELİRTİLERİ FARKLI MI?
Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, Mu varyantının belirtileri ile ilgili açıklama yaptı. Oğuztürk, Mu varyantı kliniğinde ateş yüksekliği, öksürük nöbetleri ve koku-tat almada değişikliklerin sık olarak görüldüğünü, diğer varyantlardan daha farklı bir klinik bulgunun şu an için bildirilmediğini belirtti.
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MU VARYANTI AŞILARDA ETKİLİ Mİ?
DSÖ, "B.1.621", diğer adıyla Mu varyantının aşılara karşı daha dirençli kılan mutasyonlar geçirdiğini, ancak bu konuda daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu bildirdi.
Oğuztürk ise Mu varyantının ne kadar bulaşıcı olduğunun belirsizliğini koruduğunu, şu an kullanımda olan aşıların etkinliği için daha fazla klinik veriye ihtiyaç olduğunu, bununla birlikte henüz kaçış varyantı dediğimiz mevcut aşılardan kendini koruyan bir varyant kategorisinde olmadığı için mevcut aşıların Mu varyantına da etkin olacağı kanaatinde.
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7-MU VARYANTI ÜLKEMİZDE GÖRÜLDÜ MÜ?
Ülkemizde henüz Mu virüsü için resmi bir açıklama yapılmadığı için görülmediği varsayılıyor.