Mu varyantı nedir, aşılarda etkili mi? Mu varyantı (mutasyonu) Türkiye'de görüldü mü? Koronavirüsün yeni varyantı tespit edildi

Koronavirüs, aradan geçen zaman içerisinde farklı mutasyonlara uğradı, öne çıkan varyantlardan biri de Mu oldu. B.1.621 olarak numaralandırılan Kolombiya varyantına "Mu" ismi verildi. Daha önce yapılan açıklamalarda Mu varyantı, düşük uyarı seviyesine karşılık gelen "yakından izlenmesi gereken" olarak varyant olarak duyurulmuştu.



DSÖ, düzenli yayımladığı haftalık raporunda, özellikle Güney Amerika’da etkili olan Mu varyantıyla ilgili bilgilendirmede bulundu.