Mu varyantı nedir, aşılarda etkili mi? Mu varyantı (mutasyonu) Türkiye'de görüldü mü? Koronavirüsün yeni varyantı tespit edildi
Mu Varyantı DSÖ'nün yayınladığı raporun ardından endişeye neden oldu. Dünya yaklaşık 2 yıldır koronavirüs mücadelesi sürdürürken, ortaya çıkan Mu Varyantının aşılara karşı daha dirençli olabileceğini düşündüren mutasyonlara sahip olduğu belirtildi. B.1.621 olarak numaralandırılan Kolombiya varyantı olan Mu mutasyonu belirtileri ve aşılar üzerindeki etkileri yapılan açıklamanın ardından gündeme geldi. Peki, Mu varyantı nedir, Türkiye'de görüldü mü? İşte, Koronavirüsün yeni varyantı Mu mutasyonu hakkında ayrıntılı bilgiler.
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Koronavirüs, aradan geçen zaman içerisinde farklı mutasyonlara uğradı, öne çıkan varyantlardan biri de Mu oldu. B.1.621 olarak numaralandırılan Kolombiya varyantına "Mu" ismi verildi. Daha önce yapılan açıklamalarda Mu varyantı, düşük uyarı seviyesine karşılık gelen "yakından izlenmesi gereken" olarak varyant olarak duyurulmuştu.
DSÖ, düzenli yayımladığı haftalık raporunda, özellikle Güney Amerika’da etkili olan Mu varyantıyla ilgili bilgilendirmede bulundu.
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Güney Amerika ve Avrupa'da vakalar olduğunun altı çizildi. DSÖ, Mu Varyantının aşılara karşı daha dirençli olabileceğini düşündüren mutasyonlara sahip olduğunu, ancak bunu daha fazla incelemek için yeni çalışmalara ve verilere ihtiyaç duyulacağını ifade etti.
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DSÖ, Mu Varyantının küresel yaygınlığının şu anda yüzde 0,1 seviyelerinde olmasına rağmen, Kolombiya'da vakaların yüzde 39’unu ve Ekvador'daki vakalarını yüzde 13’ünü oluşturduğunu bildirirken, yaygınlığın sürekli artışta olduğunu vurguladı.