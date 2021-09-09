MU variantı (varyantı) hangi illerde görüldü? MU varyantı Türkiye'de var mı? Bakan Koca yanıt verdi...
MU variantı belirtileri gündemde yer almaya devam ederken, MU varyantının Türkiye'de de görüldüğü açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de “Mu varyantlı” sadece iki kişinin tespit edildiğini bildirdi. Ocak ayında Kolombiya’da keşfedilen Kovid-19’un Mu varyantı, dünyada yaygınlaşırken, Dünya Sağlık Örgütü tarafından varyant "yakından izlenmesi gereken varyant" kategorisine alınmıştı. Basın toplantısında gazetecilerin "MU varyantı hangi illerde görüldü?" sorusuna Bakan Koca net yanıt verdi. İşte, MU varyantı görülen iller hakkında ayrıntılı bilgiler.
Mu varyantının hangi illerde görüldüğü son gelişmeler ile takip ediliyor. Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mutasyonu olan "B.1.621", diğer adıyla Mu varyantı endişeye neden oldu. Türkiye'de 2 kişide MU varyantının görülmesi hakkında açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Koca, Mu varyantı hangi illerde görüldü sorusuna, "Bu 2 vaka da İstanbul'da. 2 vaka da ayaktan takip edilen, ciddi bir sorunu olmayan vakalar. " dedi.
MU VARYANTI HANGİ İLLERDE GÖRÜLDÜ?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, düzenlediği basın toplantısında, "(Kovid-19 aşısı) 100 milyon doz, ortak ve büyük bir başarının adıdır." ifadesini kullandı. Ayrıca Bakan Koca, son dönemde adından çok fazla söz ettiren MU varyantıyla ilgili Türkiye'de 2 vaka olduğunu ve 2 vakanın da İstanbul'da tespit edildiğini açıkladı.
Koca'nın konuyla ilgili yaptığı açıklamalar şöyle;
Vatandaşımız özellikle varyantlar noktasında daha tedirgin olmamalı. Çünkü varyantlarla ilgili de koruyucu tedbirlerin farklılığı yok. Varyantlara karşı da aşı olmamız, maskemizi ihlal etmememiz, mesafe noktasında hassasiyeti korumamız gerekiyor. Bilimsel açıdan, bakanlık boyutuyla varyantların varlığı ve nasıl tedbir alınması gerektiği daha önemli.
Şu an toplumda yüzde 90'ın üzerinde Delta varyantı var. Mu varyantı için ise 2 vaka olduğunu söylemiştim. Bu 2 vaka da İstanbul'da. 2 vaka da ayaktan takip edilen, ciddi bir sorunu olmayan vakalar. Mu varyantının daha ağır seyrettiği şeklinde genel bir kanaat olduğunu biliyoruz ama bizim 2 vakamızda böyle bir durum söz konusu değil şu an.
40 ÜLKEDE TESPİT EDİLDİ
MU varyantı ilk olarak Ocak 2021’de Kolombiya’da tespit edildi ve DSÖ’ye göre ülkedeki vakaların yaklaşık yüzde 40’ını oluşturuyor. DSÖ, mutasyonun şimdiye kadar en az 40 ülkede tespit edildiğini ancak dünyadaki tüm vakaların yüzde 0.1’inden azını oluşturduğunu ilan etti. Bazı Avrupa ülkeleri ile ABD ve Hong Kong’da da vakalar bildirildi.
AŞILARIN ETKİSİNİ AZALTIYOR MU?
Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Balık konuyla ilgili şunları söylemişti;
Mu mutantının en önemli özelliği aşıların etkisini daha da azaltan bir mutasyon yapmış olması. Ama bu şaşırtıcı değil. Önemli olan bunların çok güçlü, hızlı yayılan, atletik mutasyonlar olup olmaması ve Delta varyantının yerine geçebilme gücünün bulunup bulunmaması. DSÖ tüm mutasyonları yakın takibe alıyor. Şu anki veriler Mu dahil çıkan mutasyonların, Delta’nın yerini alacak kadar güçlü olmadığı yönünde.
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