Mu variant nedir? Mu mutasyonu ve belirtileri hakkında bilinmesi gerekenler

MU VARYANTI NE ZAMAN ORTAYA ÇIKTI VE HANGİ ÜLKELERDE GÖRÜLÜYOR? Mu varyantı ilk olarak Ocak 2021'de Kolombiya'da tespit edildi ve DSÖ’ye göre ülkedeki vakaların yaklaşık %40'ını oluşturuyor. Örgüt, mutasyonun şimdiye kadar en az 40 ülkede tespit edildiğini ancak dünya çapındaki tüm vakaların %0,1'inden azını oluşturduğunu söyledi.Güney Amerika'nın ötesinde, İngiltere, Avrupa, ABD ve Hong Kong'da vakalar bildirildi. Varyant şimdilik küresel olarak Covid-19 enfeksiyonlarının yüzde 0,1'inden daha azını oluşturuyor. Ekvador'da da vakaların yüzde 13'ünü oluşturarak burada da zemin kazandığı görülüyor. DSÖ varyantın yaygınlığın sürekli artışta olduğunu vurguladı.Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, bu varyantın 9 aydır dünyada ve 40'a yakın ülkede virüsün dolaşmaya devam ettiğini ve etkinlik gösterdiğini ama şu an küresel bir pandeminin baskın varyantı olarak hala Delta varyantının görüldüğünü söyledi.Şu an hem Güney Amerika ülkelerinde hem de İngiltere, İtalya, Fransa, İspanya gibi ülkelerde bir şekilde yayılmaya devam ediyor.Birleşik Krallık'ta bugüne kadar en az 32 Mu varyantı vakası tespit edildi. Public Health England (PHE) tarafından Temmuz ayında yayınlanan bir raporda, vakaların çoğunun Londra'da yaşayan ve 20'li yaşlardaki insanlarda bulunduğu belirtildi. Mu testi pozitif çıkanlardan bazılarının bir ya da iki doz Covid-19 aşısı olduğu da raporda yer alıyor.ABD'de New York Post'a konuşan sağlık otoriteleri, bu varyantın Miami Üniversitesi'nin patoloji laboratuvarında incelenen pozitif vakaların yaklaşık yüzde 10'unu oluşturduğunu söyledi.Belçika'da bir huzurevinde kalan ve iki doz aşısını da olmuş 7 kişinin Mu varyantı nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı. Aynı huzurevinde kalan 21 kişi ve bazı çalışanlarda da Mu varyantına rastlandı fakat bu kişilerin hastalığı hafif geçirdiği bildirildi.