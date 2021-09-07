Mu variant nedir? Mu mutasyonu ve belirtileri hakkında bilinmesi gerekenler
Mu varyantı olarak bilinen ve Mu mutasyonu olarak da anılan Koronavirüsün yeni varyantı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da gündemindeydi. Bakan Koca, 'MU Mutantı’nda ilave tedbir getirmeyi düşünmüyoruz çünkü şu ana kadar bizim yeni varyant olarak tespit ettiğimiz 2 vaka dışında olmadı. Ağırlıklı delta ve delta + şeklinde, yüzde 90’ı geçen oranda' açıklamalarında bulundu. Peki, Mu variant nedir ve Mu mutasyonu belirtileri nasıl görülüyor? İşte, Koronavirüsün yeni varyantı olarak bilinen Mu mutasyonu hakkında her şey
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Mu varyantı nedir sorusu uzun süredir pek çok vatandaşın zihnini meşgul ediyordu. Yunan alfabesinin 12. harfi Mu ile isimlendirilen B 1.621. gen dizilimi ile karakterize yeni bir varyant virüs kamuoyu ile paylaşıldı. DSÖ tarafından ilgilenilen beş varyanttan biri olarak listelenen Mu varyantı, özel izlenme radarına girse de, endişe verici varyantlar olarak adlandırılan SARS-CoV-2 virüsünün Delta veya Alfa varyant suşlarından daha az potansiyel bir sorun olarak görülüyor.Mu varyantı genom dizilimi incelendiğinde hem daha önceki varyantlarda görülen hem de ilk defa görülen yeni mutasyonlar saptanmış. Böylece DSÖ an itibarı ile henüz endişe verici varyant kategorisine dahil etmese de potansiyel tehdit unsuru olarak değerlendirerek ilgi gerektiren izleme alınan varyantlar listesine 5. sıradan dahil etti.Mu varyantı, Lambda varyantının listeye dahil edildiği haziran ayından bu yana listeye eklenen ilk ilgi çekici varyanttır.Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk “Bu varyant için yine DSÖ tarafından bağışıklık sistemi antikorlarından kaçabilme ihtimalinden de söz edildi. Şu an itibarı ile bu konuda net konuşmak için henüz yeterli klinik verilere sahip değiliz. Aslında 9 aydır var olan varyant henüz küresel baskın olan delta varyantına karşıda bir üstünlük sağlamamış olduğundan endişe verici varyant virüs kategorisine alınmamış olup, en kötü senaryodan da bizi uzaklaştırmaktadır.” dedi.
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MU VARYANTI NE ZAMAN ORTAYA ÇIKTI VE HANGİ ÜLKELERDE GÖRÜLÜYOR?
Mu varyantı ilk olarak Ocak 2021'de Kolombiya'da tespit edildi ve DSÖ’ye göre ülkedeki vakaların yaklaşık %40'ını oluşturuyor. Örgüt, mutasyonun şimdiye kadar en az 40 ülkede tespit edildiğini ancak dünya çapındaki tüm vakaların %0,1'inden azını oluşturduğunu söyledi.Güney Amerika'nın ötesinde, İngiltere, Avrupa, ABD ve Hong Kong'da vakalar bildirildi. Varyant şimdilik küresel olarak Covid-19 enfeksiyonlarının yüzde 0,1'inden daha azını oluşturuyor. Ekvador'da da vakaların yüzde 13'ünü oluşturarak burada da zemin kazandığı görülüyor. DSÖ varyantın yaygınlığın sürekli artışta olduğunu vurguladı.Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, bu varyantın 9 aydır dünyada ve 40'a yakın ülkede virüsün dolaşmaya devam ettiğini ve etkinlik gösterdiğini ama şu an küresel bir pandeminin baskın varyantı olarak hala Delta varyantının görüldüğünü söyledi.Şu an hem Güney Amerika ülkelerinde hem de İngiltere, İtalya, Fransa, İspanya gibi ülkelerde bir şekilde yayılmaya devam ediyor.Birleşik Krallık'ta bugüne kadar en az 32 Mu varyantı vakası tespit edildi. Public Health England (PHE) tarafından Temmuz ayında yayınlanan bir raporda, vakaların çoğunun Londra'da yaşayan ve 20'li yaşlardaki insanlarda bulunduğu belirtildi. Mu testi pozitif çıkanlardan bazılarının bir ya da iki doz Covid-19 aşısı olduğu da raporda yer alıyor.ABD'de New York Post'a konuşan sağlık otoriteleri, bu varyantın Miami Üniversitesi'nin patoloji laboratuvarında incelenen pozitif vakaların yaklaşık yüzde 10'unu oluşturduğunu söyledi.Belçika'da bir huzurevinde kalan ve iki doz aşısını da olmuş 7 kişinin Mu varyantı nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı. Aynı huzurevinde kalan 21 kişi ve bazı çalışanlarda da Mu varyantına rastlandı fakat bu kişilerin hastalığı hafif geçirdiği bildirildi.
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MU VARYANTI HAKKINDA ENDİŞELENMELİYİZ? AŞININ MU VARYANTI ÜZERİNE ETKİSİ NEDİR?
Mu varyantının ne kadar bulaşıcı olduğu veya aşılara dirençli olup olmadığı henüz belirsizliğini koruyor ancak DSÖ, düzenli yayımladığı haftalık raporunda, ilk kez bu yılın ocak ayında Kolombiya’da tespit edilen ‘B.1.621’ varyantına dikkat çekti. Raporda, ‘Mu Varyantı’ olarak adlandırılan koronavirüs varyantının aşılara karşı dirençli bir varyant olabileceğine vurgu yapıldı.Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, Mu varyantının ne kadar tehdit oluşturduğunun son derece belirsiz olduğunu ve vakaların önümüzdeki haftalarda ve aylarda, özellikle de hızla yayılan Delta varyantının varlığında önemli ölçüde artıp artmayacağına bağlı olduğunu belirtti.Oğuztürk “Covid-19 vakaları arasında Mu'nun küresel yaygınlığının %0,1'in altında olup şu an itibarı ile Delta varyantını geride bıraktığına dair bir kanıt yok” sözleri ile bu varyantın daha bulaşıcı olmasını pek olası görmediğini söyledi.Public Health England (PHE) tarafından Ağustos ayında yayınlanan Mu varyantına ilişkin bir risk değerlendirme raporunda, varyantın aşılamadan kaynaklanan bağışıklığa karşı en az Beta varyantı kadar dirençli olduğunu gösteren laboratuvar çalışmasının altını çizdi. Ancak, diğer laboratuvar çalışmalarından ve varyantın gerçek dünyadaki vakalarından daha fazla kanıtın gerekli olduğunu söyledi.Özetle, varyantın ne kadar tehdit oluşturduğu son derece belirsiz ve vakaların önümüzdeki haftalarda ve aylarda, özellikle de hızla yayılan Delta varyantının varlığında önemli ölçüde artıp artmayacağına bağlıdır.
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MU VARYANTININ BELİRTİLERİ FARKLI MI?
Oğuztürk, Mu varyantı kliniğinde ateş yüksekliği, öksürük nöbetleri ve koku-tat almada değişikliklerin sık olarak görüldüğünü, diğer varyantlardan daha farklı bir klinik bulgunun şu an için bildirilmediğini belirtti.
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KENDİMİZİ MU VARYANTINDAN NASIL KORUYABİLİRİZ?
Prof. Dr. Hakan Oğuztürk “Aşıların eksik olması bir risk unsuru olarak görülebilir. Bu anlamda aşı olmamışlar, eksik doz aşısı olanlar ve takviye 3. doz aşılarını yaptırmayanlar risk altında olabilir” sözleri ile mevcut bireysel tedbirlere uyarak ve aşı olarak bu varyanta karşı da sağlığımızı güvence altına almış olacağımızı söyledi.
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MU VARYANTI AŞIYA KARŞI DAHA MI DİRENÇLİ?
DSÖ, Mu Varyantının aşılara karşı daha dirençli olabileceğini düşündüren mutasyonlara sahip olduğunu, ancak bunu daha fazla incelemek için yeni çalışmalara ve verilere ihtiyaç duyulacağını ifade etti.Oğuztürk ise Mu varyantının ne kadar bulaşıcı olduğunun belirsizliğini koruduğunu, şu an kullanımda olan aşıların etkinliği için daha fazla klinik veriye ihtiyaç olduğunu, bununla birlikte henüz kaçış varyantı dediğimiz mevcut aşılardan kendini koruyan bir varyant kategorisinde olmadığı için mevcut aşıların Mu varyantına da etkin olacağı kanaatinde.