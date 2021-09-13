MTV Video Müzik Ödülleri 2021 dağıtıldı: Kırmızı halıda aşıklar geçidi
Müzik dünyasının heyecanla beklediği gece gerçekleşti. MTV Video Müzik Ödülleri, ABD'nin New York kentindeki Barclays Center'da kazananlara verildi.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
SEVGİLİLER EL ELE, GÖZ GÖZE
Gecenin kırmızı halısı ise deyim yerindeyse bir tür maskeli balo gibiydi. Ünlüler bu yıl da geleneği bozmadı ve o gece için hazırlanan göz alıcı giysileriyle kırmızı halıya çıktı. Törenin en çok konuşulan isimleri ise Machine Gun Kelly ile Travis Barker oldu. Kelly, sevgilisi Megan Fox, Barker da Kourtney Kardashian ile törene katıldı. İki çift de kırmızı halıdaki samimi pozlarıyla dikkat çekti.
2
Geçen yıl koronavirüs pandemisi yüzünden oldukça sönük geçen tören bu kez yine eski parlak günlerine geri döndü. İşte MTV Müzik Ödülleri 2021 gecesinden objektiflere takılan kırmızı halı görüntüleri ve iddialı giysileri içinde ünlüler.
3
Machine Gun Kelly'ye törende sevgilisi oyuncu Megan Fox eşlik etti. Gerçek adı Colson Baker olan Kelly'nin poz verirken elini Fox'un karnına koyup kalp şekli oluşturması da "çift bebek mi bekliyor?" sorusunu gündeme getirdi.
4
Travis Barker da törene sevgilisi Kourtney Kardashian ile katıldı. Onlar da kırmızı halıda deyim yerindeyse aşk gösterisi yaptı.
5
Fox ile Kardashian törende sunuculuk görevi de üstlendi.
6
Olivia Rodrigo'nun pembe şıklığı.
7
Madison Beer sade giyindi.
8
Anitta da siyahlar içinde.
9
Ashanti, gecenin siyah giyen ünlüleri arasındaydı.
10
Bella Porch'un kırmızı halı pozları.
11
Billie Eilish her zamanki tarzından ödün vermedi.
12
Camila Cabello, pembe ve kırmızı renklerden oluşan elbisesiyle poz verdi.
13
Sevgilisi Shawn Mendes ise kırmızı halıda beyazlara büründü.
14
Charlie XCX gecenin en iddialı kıyafetlerinden birini giydi.
15
Charlie XCX'in kırmızı halı pozu.
16
Chloe Bailey törene beyaz elbisesiyle katıldı.
17
Kardeşi Hailey Bailey ve kırmızı halı kıyafeti.
18
Deneyimli şarkıcı Cindy Lauper.
19
Doja Cat, mor elbisesi ve ona uygun renkteki peruğuyla törendeydi.
20
MTV'nin Küresel İkon ödülünün ilk sahibi olan Dave Grohl, gecenin "en kendisi gibi" görünen ünlüsüydü.
21
Ed Sheeran'ın ceketi dikkat çekti.
22
Avril Lavgine törene sevgilisi Mod Sun ile bu rengarenk giysiler içinde katıldı.
23
Lil Huddy'nin kırmızı halı pozu.
24
Rita Ora da siyah tercih etti.
25
Bir süredir Taika Waititi ile yaşadığı aşkla gündemde olan Ora'nın dişlerindeki süslemeler de dikkat çekti.
26
Sofia Boutella, gecenin baskın rengi siyahlar içinde.
27
Tinashe'nin kırmızı halı pozu.
28
Eski tüfeklerden Tommy Lee.
29
Model Winnie Harlow da gecenin konukları arasındaydı.