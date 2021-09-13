MTV Video Müzik Ödülleri 2021 dağıtıldı: Kırmızı halıda aşıklar geçidi

SEVGİLİLER EL ELE, GÖZ GÖZE Gecenin kırmızı halısı ise deyim yerindeyse bir tür maskeli balo gibiydi. Ünlüler bu yıl da geleneği bozmadı ve o gece için hazırlanan göz alıcı giysileriyle kırmızı halıya çıktı. Törenin en çok konuşulan isimleri ise Machine Gun Kelly ile Travis Barker oldu. Kelly, sevgilisi Megan Fox, Barker da Kourtney Kardashian ile törene katıldı. İki çift de kırmızı halıdaki samimi pozlarıyla dikkat çekti.