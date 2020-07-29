MTV son günü 2020 ne zaman? GİB MTV borcu ödeme için kolay yöntem!
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) için geri sayım başladı. Araç sahiplerinin 2 taksit olarak ocak ve temmuz ayında ödemek zorunda olduğu Motorlu Taşıtlar Vergisi için son günlere girilmeye başlandı. Ödeme yapılmadığı taktirde trafikte cezai işlemle karşı karşıya kalabilecek olan sürücüler, 31 Temmuz tarihine kadar işlemlerini tamamlayabilecek. Peki, MTV ödemesi nasıl ve nereden yapılabilecek? İşte, Gelirler İdarei Başkanlığı (GİB) internet sitesi üzerinden kolayca yapılabilecek MTV 2. taksit ödemesi hakkında detaylar
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Her yıl olduğu gibi bu yıl da MTV son ödeme tarihi 31 Temmuz 2020 olacak. MTV ödemeleri idare ve bankalar aracılığıyla tamamlanacak. MTV ödemeleri için banka üzerinden kredi kartı ile işlem yapılabilecek. İşte, MTV ödeme süreci hakkında merak edilen detaylı bilgiler
MTV 2020 2. TAKSİT ÖDEME NASIL YAPILIR?
MTV ödeme işlemi için öncelikle bir sonraki sayfada vereceğimiz linke tıklayın.
Bu linke tıkladıktan sonra ekranda yer alan "MTV ve Trafik Para Cezası Ödeme" linkini açın.
Ödeme yapabilmek için önce sorgulama yapmalısınız.
Borcunuzu 02:00-22:00 saatleri arasında anlaşmalı bankalar aracılığı ile ödeyebilirsiniz.
Geçmiş yıllar da dahil bu sayfadan sorguladığınız tüm borçlarınızı ödeyebilirsiniz.
Yabancı plakaya ilişkin ödeme yapabilmek için, ‘Yabancı plaka ile sorgulama yapmak istiyorum’ kutucuğunu işaretleyiniz.
T.C. kimlik numarası ve ya vergi kimlik numarası bilgilerinden birini girmelisiniz.
Kampanya 1-31 Temmuz 2020 tarihleri için geçerli olacak. Bu tarihler arasında Ziraat Mobil, İnternet Şube, ATM, www.gib.gov.tr kanalları üzerinden Bankkart ve Bankkart Başak'ın kredi kartı özelliği ile yapılacak MTV ödemelerinde 100 TL ve üzerindeki işlemler 3 taksite bölünebilecek.
Vakıfbank
VakıfBank Worldcard ile 1-31 Temmuz 2020 tarihleri arasında banka kanallarından yapılacak MTV ödemelerine işlem anında faizsiz 3 taksit yapılabilecek.
gib.gov.tr üzerinden yapılacak MTV ödemeleri ekstreye faizsiz 2 taksit olarak yansıtılacak.
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Halkbank
1 -31 Temmuz tarihleri arasında Halkbank İnternet Şubesi'nden, Halkbank Mobil, Halkbank Dialog’dan ya da gib.gov.tr'den gerçekleştirilecek MTV ödemeleri 3 taksit olarak gerçekleşecek.