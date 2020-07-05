MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriMTV ödemeleri başladı! İşte bankaların sunduğu taksit imkanları
GeriEkonomi MTV ödemeleri başladı! İşte bankaların sunduğu taksit imkanları
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 05 Temmuz 2020 - 07:20,

MTV ödemeleri başladı! İşte bankaların sunduğu taksit imkanları

Otomobil, kamyonet, minibüs, kamyon, çekici gibi araçlara sahip olan herkesin Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin 31 Temmuz'a kadar ödemesi gerekiyor. Bankalar MTV tutarları üzerinden vade farksız kredi kartına taksit imkanı sağlıyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin ikinci taksit ödemeleri Temmuz ayı itibarıyla başlıyor. Tüm araç sahipleri bu ödemeleri yapması gerekiyor. İnternet üzerinden yapılan ödemelerde bankalar araç sahiplerine kolaylık sağlıyor ve taksit imkanı sunuyor.

İşte taksit imkanı veren bankalar:

2
Abone Olgoogle-news

Ziraat Bankası

Kampanya 1-31 Temmuz 2020 tarihleri için geçerli olacak. Bu tarihler arasında Ziraat Mobil, İnternet Şube, ATM, www.gib.gov.tr kanalları üzerinden Bankkart ve Bankkart Başak'ın kredi kartı özelliği ile yapılacak MTV ödemelerinde 100 TL ve üzerindeki işlemler 3 taksite bölünebilecek.

3
Abone Olgoogle-news

Halkbank

1 -31 Temmuz tarihleri arasında Halkbank İnternet Şubesi'nden, Halkbank Mobil, Halkbank Dialog’dan ya da gib.gov.tr'den gerçekleştirilecek MTV ödemeleri 3 taksit olarak gerçekleşecek.

4
Abone Olgoogle-news

Vakıfbank

VakıfBank Worldcard ile 1-31 Temmuz 2020 tarihleri arasında banka kanallarından yapılacak MTV ödemelerine işlem anında faizsiz 3 taksit yapılabilecek.

gib.gov.tr üzerinden yapılacak MTV ödemeleri ekstreye faizsiz 2 taksit olarak yansıtılacak.

5
Abone Olgoogle-news

Garanti BBVA

BonusFlaş, Garanti BBVA Mobil, Garanti BBVA İnternet, 444 0 333 Garanti BBVA Müşteri İletişim Merkezi, Garanti BBVA ATM’leri ve garantibbva.com.tr’den yapılan tüm Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı sunulacak.

Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesi ivd.gib.gov.tr ’de ödeme seçeneklerinden, Mobil Ödeme altında GarantiPay seçilip kart bilgileri girmeden yapılan ödemelere ücretsiz 3 taksit, ödeme seçeneklerinden kredi kartı seçilip kart bilgileri girilerek yapılan ödemelere ücretsiz 2 taksit fırsatı sunulacak.

6
Abone Olgoogle-news

İş Bankası

Maximum Kart'la İşCep uygulaması ve İnternet Şubesi üstünden yapacağınız 300 TL ve üzeri MTV ödemelerinde 2 taksit; Maximum Mobil uygulaması üstünden ya da gib.gov.tr üstünden Maximum Mobil ile Öde seçeneği ile gerçekleştirileceğiniz 300 TL ve üzeri MTV ödemelerinde ise 3 taksit fırsatı sunulacak.

7
Abone Olgoogle-news

Yapı Kredi Bankası

Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemenizi gib.gov.tr, yapikredi.com.tr, Yapı Kredi Mobil, Yapı Kredi İnternet Şubesi veya şubelerinden Yapı Kredi kredi kartlarınızla 3 taksitle yapabilir veya dilerseniz MTV’nizi gib.gov.tr üzerinden World Pay QR kodla ödeme seçeneği ile 4 taksitle ödeyebilirsiniz.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi