MTV ödeme tarihleri 2021! Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. Taksit ne zaman, nereden ve nasıl ödenir?
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödeme tarihleri resmen başladı. Araç sahiplerinin 2 taksit olarak Ocak ve Temmuz ayında ödemiş bulunması gereken Motorlu Taşıtlar Vergisi için son günlere girilmeye başlandı. Ödeme yapılmadığı taktirde trafikte cezai işlemle karşı karşıya kalabilecek olan sürücüler, 31 Temmuz tarihine kadar işlemlerini tamamlayabilecek. Peki, MTV ödemesi nasıl ve nereden yapılabilecek? İşte, Gelirler İdarei Başkanlığı (GİB) internet sitesi üzerinden kolayca yapılabilecek MTV 2. taksit ödemesi hakkında detaylar
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MTV son ödeme günü ne zaman sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. taksit ödemelerinde son günlere girildi. Araç sahiplerinin her yıl iki kez ödemekle yükümlü olduğu MTV ödemeleri Gelir İdaresi'nin internet sitesinden gerçekleşecek. Ayrıca bankalar da müşterilerine MTV ödemelerinde çeşitli imkanlar sunacak. MTV ödemeleri için banka üzerinden kredi kartı ile işlem yapılabilecek. İşte, MTV ödeme ekranı ve MTV ödemeleriyle ilgili bilgiler.
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MTV NE ZAMAN ÖDENECEK?
MTV 2021 ödemeleri, her yıl olduğu gibi 2 taksite bölünüyor. MTV ödemelerinin ilk taksiti Ocak ayında, ikinci taksiti ise Temmuz ayında yapılıyor. Ocak ayında yapılan ödemeler 1 Ocak – 31 Ocak tarihlerinde tamamlanırken, Temmuz ayında yapılacak olan ödemeler 1 Temmuz - 31 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek.
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MTV ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?
MTV ödeme işlemi için öncelikle bir sonraki sayfada vereceğimiz linke tıklayın.
Bu linke tıkladıktan sonra ekranda yer alan "MTV ve Trafik Para Cezası Ödeme" linkini açın.
Ödeme yapabilmek için önce sorgulama yapmalısınız.
Borcunuzu 02:00-22:00 saatleri arasında anlaşmalı bankalar aracılığı ile ödeyebilirsiniz.
Geçmiş yıllar da dahil bu sayfadan sorguladığınız tüm borçlarınızı ödeyebilirsiniz.
Yabancı plakaya ilişkin ödeme yapabilmek için, ‘Yabancı plaka ile sorgulama yapmak istiyorum’ kutucuğunu işaretleyiniz.
T.C. kimlik numarası ve ya vergi kimlik numarası bilgilerinden birini girmelisiniz.