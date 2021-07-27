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Ekonomi
Haber Giriş: 27 Temmuz 2021 - 14:21 | 

MTV ödeme tarihleri 2021! Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. Taksit ne zaman, nereden ve nasıl ödenir?

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödeme tarihleri resmen başladı. Araç sahiplerinin 2 taksit olarak Ocak ve Temmuz ayında ödemiş bulunması gereken Motorlu Taşıtlar Vergisi için son günlere girilmeye başlandı. Ödeme yapılmadığı taktirde trafikte cezai işlemle karşı karşıya kalabilecek olan sürücüler, 31 Temmuz tarihine kadar işlemlerini tamamlayabilecek. Peki, MTV ödemesi nasıl ve nereden yapılabilecek? İşte, Gelirler İdarei Başkanlığı (GİB) internet sitesi üzerinden kolayca yapılabilecek MTV 2. taksit ödemesi hakkında detaylar

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MTV son ödeme günü ne zaman sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. taksit ödemelerinde son günlere girildi. Araç sahiplerinin her yıl iki kez ödemekle yükümlü olduğu MTV ödemeleri Gelir İdaresi'nin internet sitesinden gerçekleşecek. Ayrıca bankalar da müşterilerine MTV ödemelerinde çeşitli imkanlar sunacak. MTV ödemeleri için banka üzerinden kredi kartı ile işlem yapılabilecek. İşte, MTV ödeme ekranı ve MTV ödemeleriyle ilgili bilgiler.

2MTV NE ZAMAN ÖDENECEK

MTV NE ZAMAN ÖDENECEK?

MTV 2021 ödemeleri, her yıl olduğu gibi 2 taksite bölünüyor. MTV ödemelerinin ilk taksiti Ocak ayında, ikinci taksiti ise Temmuz ayında yapılıyor. Ocak ayında yapılan ödemeler 1 Ocak – 31 Ocak tarihlerinde tamamlanırken, Temmuz ayında yapılacak olan ödemeler 1 Temmuz - 31 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek.

3MTV ÖDEMESİ NASIL YAPILIR

MTV ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

MTV ödeme işlemi için öncelikle bir sonraki sayfada vereceğimiz linke tıklayın.

Bu linke tıkladıktan sonra ekranda yer alan "MTV ve Trafik Para Cezası Ödeme" linkini açın.

Ödeme yapabilmek için önce sorgulama yapmalısınız.

Borcunuzu 02:00-22:00 saatleri arasında anlaşmalı bankalar aracılığı ile ödeyebilirsiniz.

Geçmiş yıllar da dahil bu sayfadan sorguladığınız tüm borçlarınızı ödeyebilirsiniz.

Yabancı plakaya ilişkin ödeme yapabilmek için, ‘Yabancı plaka ile sorgulama yapmak istiyorum’ kutucuğunu işaretleyiniz.

T.C. kimlik numarası ve ya vergi kimlik numarası bilgilerinden birini girmelisiniz.

Plakanızı bitişik girmelisiniz.(Örneğin: 06JJJ06 gibi.)

Özel Plaka: Şirket ismi, kişi ismi vb. isimlerin yazılı olduğu plakalardır.(Örneğin: 06 ŞAHİNLER A.Ş. 009 gibi.)

Sonraki işlem ise şu şekilde olacak;

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Karşınıza çıkan ekranda TC Kimlik ya da Vergi Kimlik Numaranızı, plakanızı girdikten sonra orada yer alan güvenlik kodunu kutucuğa girerek sorgula butonuna basın.

Bilgileri doğru girdikten sonra karşınıza kişisel bilgiler ve araç bilgileri gelecektir. Bu ekranda yer alan "Motorlu Taşıtlar Vergisi" butonuna tıklayın.

MTV taksitleriniz karşınıza çıkacaktır. Ödemek istediğiniz MTV taksitini seçtikten sonra öde butonuna tıklayınız.

Bu aşamada kredi kartı ile ödeme ekranı aracılığıyla bilgilerinizi girerek ödemenizi bankanızın tanıdığı taksit haklarına göre tamamlayabilirsiniz.

Taksit imkanları hakkında bilgi edinmek için bankanızla görüşebilirsiniz.

MTV 2021 ÖDEMESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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