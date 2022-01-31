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MTV ödeme son gün detayları! 2022 MTV ilk taksiti için hesaplama bilgileri

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MTV hesaplama tablosu, 2022 ocak MTV ödemesinde son güne girilmesiyle gündeme geldi. Araç sahiplerinin yılda iki kez ödediği Motorlu taşıtlar vergisi (MTV) 2021 yılı için belirlenen yüzde 36,20'lik yeniden değerleme oranı yerine, yüzde 25 olarak belirlendi. 1-3 yaş otomobillerin 2022 yılındaki MTV'si, motor silindir hacmi 1300 cc ve aşağısında olanlar için 1313 lira ile 1576 lira arasında olacak. Ocak ayı MTV ödemeleri internet üzerinden kredi kartıyla ödendiğinde, bankalar taksit imkanı sunabilecekler. Peki, MTV ne zaman ödenecek? İşte, MTV ödeme tablosu ve oranları hakkında bilgiler.

1/11MTV ödeme son gün detayları 2022 MTV ilk taksiti için hesaplama bilgileri

MTV ödemesi için son güne girildi. Ocak ve Temmuz aylarında ödenen 2022 MTV oranları aralık ayında Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları grubunda 2022 yılında en yüksek MTV 62 bin 633 lira olurken en düşük MTV ise 136.25 lira olarak belirlendi. Peki, MTV en son ne zaman ödenir? İşte, o detaylar

2/11MTV NE ZAMAN ÖDENECEK

MTV NE ZAMAN ÖDENECEK?

MTV ödemeleri, her yıl olduğu gibi 2 taksite bölünüyor. MTV ödemelerinin ilk taksiti Ocak ayında, ikinci taksiti ise Temmuz ayında yapılıyor.

Ocak ayında yapılan ödemeler 1 Ocak – 31 Ocak tarihlerinde tamamlanırken, Temmuz ayında yapılacak olan ödemeler 1 Temmuz - 31 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek.

3/112022 ORANI BELLİ OLDU

2022 ORANI BELLİ OLDU

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde önemli değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. Yüzde 36.2 olarak belirlenen yeniden değerleme oranı Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne özel olarak yüzde 25 oranında uygulanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları grubunda 2022 yılında en yüksek MTV 62 bin 633 lira olurken en düşük MTV ise 136.25 lira olarak belirlendi.

MTV Ocak ve Temmuz aylarında ödeniyor. Toplam olan rakam ikiye bölünerek alınıyor. Kredi kartıyla ödendiğinde de bankalar taksit imkanı sunabiliyor.İlgili Cumhurbaşkanı kararının ekinde şu ifadelere yer verildi:

4/11MTV ödeme son gün detayları 2022 MTV ilk taksiti için hesaplama bilgileri

"Cumhurbaşkanı Kararı'nda 2021 yılı için tespit edilen yeniden değerleme oranı, 12/2/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nun 5'inci maddesinde yer alan (I) sayılı tarife, 6'ıncı maddesinde yer alan (II) ve (IV) sayılı tarifler ve geçici 8'inci maddesinde yer alan (I/A) sayılı tarifede bulunan taşıtlar için, 2022 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarlarına uygulanmak üzere %25 olarak belirlenmiştir." Karar 01/01/ 2022 tarihinde yürütüleceği belirtildi. Kararın Hazine ve Maliye Bakanlığını yürütülecek.

5/11MTV ödeme son gün detayları 2022 MTV ilk taksiti için hesaplama bilgileri
6/11MTV ödeme son gün detayları 2022 MTV ilk taksiti için hesaplama bilgileri
7/11MTV ödeme son gün detayları 2022 MTV ilk taksiti için hesaplama bilgileri
8/11MTV ödeme son gün detayları 2022 MTV ilk taksiti için hesaplama bilgileri
9/11MTV ödeme son gün detayları 2022 MTV ilk taksiti için hesaplama bilgileri
10/11MTV ödeme son gün detayları 2022 MTV ilk taksiti için hesaplama bilgileri
11/11MTV ödeme son gün detayları 2022 MTV ilk taksiti için hesaplama bilgileri
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