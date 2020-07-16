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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 16 Temmuz 2020 - 18:57,

MTV ödeme ekranı: 2020 MTV hesaplama nasıl yapılır? İşte MTV borç ödeme bilgileri

MTV ödeme ve sorgulama ekranı, MTV ikinci taksit ödemeleri devam ederken gündemde yer alıyor. Yılda iki defa ödenen motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksit ödemelerinde son tarih yaklaşırken, 2020 MTV borcu hesaplama işlemi https://ivd.gib.gov.tr/ adresi üzerinden gerçekleşecek. Araç sahiplerini ilgilendiren MTV 2. taksit ödemelerinde bankalar müşterilerine kredi imkanı da sağlayacak. İşte, 2020 Temmuz ayı MTV borcu ödeme işlemiyle ilgili ayrıntılar...

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Otomobil, kamyonet, minibüs, kamyon, çekici gibi araçlara sahip olanların ödemekle yükümlü olduğu Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde son tarih yaklaştı. Aracın özelliklerine göre değişkenlik gösteren MTV 2. taksit ödemesi 31 Temmuz tarihinde son bulacak. Mükellefler, İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden şifre girişi yapmadan "MTV Ödeme" alanına sadece plaka ve TC kimlik numarası bilgilerini girerek işlemlerini gerçekleştirebilecek. İşte, MTV ödeme ve sorgulama ekranı.

2MTV ÖDEMELERİ NE ZAMAN BİTECEK
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MTV ÖDEMELERİ NE ZAMAN BİTECEK?

MTV son ödeme tarihi 31 Temmuz 2020 olacak. Ödemeler idare ve bankalar aracılığıyla tamamlanacak. MTV ödemeleri için banka üzerinden kredi kartı ile işlem yapılabilecek.

Anlaşmalı bankaların kredi kartları ile banka kartları veya banka hesabından, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankaların kredi kartları, banka kartları ve diğer ödeme yöntemleriyle verginin ödenmesi mümkün olacak.

3MTV 2. TAKSİT ÖDEMESİ NASIL YAPILIR
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MTV 2. TAKSİT ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

MTV 2020 Temmuz ayı ödemeleri www.gib.gov.tr adresi üzerinden kredi kartlarıyla, vergi dairesi aracılığıyla yapılabilecek.

MTV ödeme işlemi için öncelikle bir sonraki sayfada vereceğimiz linke tıklayın.

Bu linke tıkladıktan sonra ekranda yer alan "MTV ve Trafik Para Cezası Ödeme" linkini açın.

Ödeme yapabilmek için önce sorgulama yapmalısınız.

Borcunuzu 02:00-22:00 saatleri arasında anlaşmalı bankalar aracılığı ile ödeyebilirsiniz.

Geçmiş yıllar da dahil bu sayfadan sorguladığınız tüm borçlarınızı ödeyebilirsiniz.

Yabancı plakaya ilişkin ödeme yapabilmek için, ‘Yabancı plaka ile sorgulama yapmak istiyorum’ kutucuğunu işaretleyiniz.

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T.C. kimlik numarası ve ya vergi kimlik numarası bilgilerinden birini girmelisiniz.

Plakanızı bitişik girmelisiniz.(Örneğin: 06JJJ06 gibi.)

Özel Plaka: Şirket ismi, kişi ismi vb. isimlerin yazılı olduğu plakalardır.(Örneğin: 06 ŞAHİNLER A.Ş. 009 gibi.)

Karşınıza çıkan ekranda TC Kimlik ya da Vergi Kimlik Numaranızı, plakanızı girdikten sonra orada yer alan güvenlik kodunu kutucuğa girerek sorgula butonuna basın.

Bilgileri doğru girdikten sonra karşınıza kişisel bilgiler ve araç bilgileri gelecektir. Bu ekranda yer alan "Motorlu Taşıtlar Vergisi" butonuna tıklayın.

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MTV taksitleriniz karşınıza çıkacaktır. Ödemek istediğiniz MTV taksitini seçtikten sonra öde butonuna tıklayınız.

Bu aşamada kredi kartı ile ödeme ekranı aracılığıyla bilgilerinizi girerek ödemenizi bankanızın tanıdığı taksit haklarına göre tamamlayabilirsiniz.Taksit imkanları hakkında bilgi edinmek için bankanızla görüşebilirsiniz.

MTV 2020 ÖDEMESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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