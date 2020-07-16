MTV ödeme ekranı: 2020 MTV hesaplama nasıl yapılır? İşte MTV borç ödeme bilgileri

MTV 2. TAKSİT ÖDEMESİ NASIL YAPILIR? MTV 2020 Temmuz ayı ödemeleri www.gib.gov.tr adresi üzerinden kredi kartlarıyla, vergi dairesi aracılığıyla yapılabilecek.



MTV ödeme işlemi için öncelikle bir sonraki sayfada vereceğimiz linke tıklayın.



Bu linke tıkladıktan sonra ekranda yer alan "MTV ve Trafik Para Cezası Ödeme" linkini açın.



Ödeme yapabilmek için önce sorgulama yapmalısınız.



Borcunuzu 02:00-22:00 saatleri arasında anlaşmalı bankalar aracılığı ile ödeyebilirsiniz.



Geçmiş yıllar da dahil bu sayfadan sorguladığınız tüm borçlarınızı ödeyebilirsiniz.



Yabancı plakaya ilişkin ödeme yapabilmek için, ‘Yabancı plaka ile sorgulama yapmak istiyorum’ kutucuğunu işaretleyiniz.