MTV ne zaman ödenecek? MTV 2. taksit ödemesi ne zaman?

MTV ödeme işlemi için öncelikle bir sonraki sayfada vereceğimiz linke tıklayın.



Bu linke tıkladıktan sonra ekranda yer alan "MTV ve Trafik Para Cezası Ödeme" linkini açın.



Ödeme yapabilmek için önce sorgulama yapmalısınız.



Borcunuzu 02:00-22:00 saatleri arasında anlaşmalı bankalar aracılığı ile ödeyebilirsiniz.



Geçmiş yıllar da dahil bu sayfadan sorguladığınız tüm borçlarınızı ödeyebilirsiniz.



Yabancı plakaya ilişkin ödeme yapabilmek için, ‘Yabancı plaka ile sorgulama yapmak istiyorum’ kutucuğunu işaretleyiniz.



T.C. kimlik numarası ve ya vergi kimlik numarası bilgilerinden birini girmelisiniz.



Plakanızı bitişik girmelisiniz.(Örneğin: 06JJJ06 gibi.)



Özel Plaka: Şirket ismi, kişi ismi vb. isimlerin yazılı olduğu plakalardır.(Örneğin: 06 ŞAHİNLER A.Ş. 009 gibi.)



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