MTV ne zaman ödenecek? MTV 2. taksit ödemesi ne zaman?
Araç sahiplerinin yılda 2 taksitle ödemelerinin gerçekleştirdiği Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) için taksit dönemi yaklaşıyor. Aracın model yılı ve motor gücüne göre değişiklik gösteren MTV ödeme tutarı, ocak ayı ve temmuz ayında Gelirler İdaresi Başkanlığı üzerinden yatırılıyor. Peki, MTV 2. taksit ne zaman ödenecek? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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MTV ödemeleri için yıllık ödeme süreci yaklaşıyor. Aracın özelliklerine göre değişkenlik gösteren MTV ödeme tutarı, bankalar ya da Gelirler İdaresi Başkanlığı üzerinden yatırılabiliyor. Peki, MTV ne zaman yatırılacak? İşte,o konu hakkında detaylı bilgiler
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Temmuz ayı MTV ödemesi için son tarih 31 Temmuz 2020 olacak. Ödemeler idare ve bankalar aracılığıyla tamamlanacak.
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MTV ödeme işlemi için öncelikle bir sonraki sayfada vereceğimiz linke tıklayın.
Bu linke tıkladıktan sonra ekranda yer alan "MTV ve Trafik Para Cezası Ödeme" linkini açın.
Ödeme yapabilmek için önce sorgulama yapmalısınız.
Borcunuzu 02:00-22:00 saatleri arasında anlaşmalı bankalar aracılığı ile ödeyebilirsiniz.
Geçmiş yıllar da dahil bu sayfadan sorguladığınız tüm borçlarınızı ödeyebilirsiniz.
Yabancı plakaya ilişkin ödeme yapabilmek için, ‘Yabancı plaka ile sorgulama yapmak istiyorum’ kutucuğunu işaretleyiniz.
T.C. kimlik numarası ve ya vergi kimlik numarası bilgilerinden birini girmelisiniz.