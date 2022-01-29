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MTV hesaplama tablosu 2022: GİB Motorlu taşıtlar vergisi (MTV) borç ödeme nasıl ve nereden yapılır?

#MTV#Gelir İdaresi Başkanlığı#Mtv Hesaplama

MTV hesaplama 2022 yılı için belirlendi. Araç sahiplerini yakından ilgilendiren, yılda 2 kez Ocak ve Temmuz aylarında ödenen MTV ödemeleri için son 31 Ocak olacak. Aralık ayında Resmi Gazete'de yayımlanan bilgilere göre göre otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları grubunda 2022 yılında en yüksek MTV 62 bin 633 lira olurken en düşük MTV ise 136.25 lira olarak netleşti. Motorlu taşıtlar vergisi hesaplamaları ile Gelir İdaresi Başkanlığı ve İnternet Vergi Dairesi mobil uygulamalarındaki MTV ödeme ekranından mükellefler ödemelerini yapacak. Peki, MTV borç ödeme nasıl ve nereden yapılır? İşte, MTV hesaplama tablosu ve ödemeler ile ilgili ayrıntılar.

1/11MTV hesaplama tablosu 2022: GİB Motorlu taşıtlar vergisi (MTV) borç ödeme nasıl ve nereden yapılır

MTV borç ödemeleri için araç sahipleri son günlere girdi. Aralık ayında Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre bu sene 1-3 yaş otomobillerin 2022 yılındaki MTV'si, motor silindir hacmi 1300 cc ve aşağısında olanlar için 1313 lira ile 1576 lira arasında olacak. Bu MTV hesaplama bilgileri ile ödemeleri yapacak olan vatandaşların gündeminde yer alan Motorlu taşıtlar vergisinde ilk taksit ödemeleri 31 Ocak Pazartesi günü sona erecek. Ocak ayı MTV ödemeleri internet üzerinden kredi kartıyla ödendiğinde, bankalar taksit imkanı sunabilecekler.

2/11MTV ÖDEMELERİ NASIL YAPILIR

MTV ÖDEMELERİ NASIL YAPILIR?

MTV'nin ilk taksiti, Gelir İdaresi Başkanlığına ait www.gib.gov.tr internet sitesi, İnteraktif Vergi Dairesi, İnternet Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulaması üzerinden 02.00-22.00 saatlerinde ödenebiliyor. İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden şifre girişi yapmadan MTV ödeme alanına sadece plaka ve TC kimlik numarası bilgilerini giren mükellefler de MTV borçlarını görüntüleyip ödeme imkanına sahip. Mükellefler, anlaşmalı bankaların kredi kartı, banka kartı ve banka hesabı aracılığıyla bu bankaların şubelerinden, internet ve telefon bankacılığı ile mobil bankacılık yoluyla, PTT iş yerlerinden ve tüm vergi dairelerinden MTV ödemesini gerçekleştirebiliyor.

MTV BORÇ ÖDEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

3/11MTV hesaplama tablosu 2022: GİB Motorlu taşıtlar vergisi (MTV) borç ödeme nasıl ve nereden yapılır

Ödeme yapabilmek için önce sorgulama yapmalısınız.

Borcunuzu 02:00-23:45 saatleri arasında anlaşmalı bankalar aracılığı ile ödeyebilirsiniz.

Geçmiş yıllar da dahil bu sayfadan sorguladığınız tüm borçlarınızı ödeyebilirsiniz.

Plakaya ait 6552, 6736, 7020, 7143, 7256, 7326 sayılı Kanunlar kapsamındaki taksit ödemelerinizi tecil dosya numarası ile “Hızlı ödeme/Ödeme Planı No ile Yapılandırma Ödemeleri” alanından 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi kapsamındaki tecil taksit ödemelerinizi ise “Hızlı Ödeme/Belge Numarası ile Ödeme” kısmından veya İnteraktif Vergi Dairesine giriş yaparak (şifreniz yok ise Kayıt Ol ekranından anında şifre alabilir ya da e-Devlet şifrenizle giriş yapabilirsiniz) “Ödeme ve Borç İşlemleri/Borç Ödeme ve Detay” sayfası aracılığıyla gerçekleştirebilirsiniz.

4/11MTV hesaplama tablosu 2022: GİB Motorlu taşıtlar vergisi (MTV) borç ödeme nasıl ve nereden yapılır

*T.C. kimlik numarası ve ya vergi kimlik numarası bilgilerinden birini girmelisiniz.

**Plakanızı bitişik girmelisiniz.(Örneğin: 06JJJ06 gibi.)

***Özel Plaka: Şirket ismi, kişi ismi vb. isimlerin yazılı olduğu plakalardır.(Örneğin: 06 ŞAHİNLER A.Ş. 009 gibi.)

5/112022 HESAPLAMA TABLOSU

2022 HESAPLAMA TABLOSU

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde önemli değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. Yüzde 36.2 olarak belirlenen yeniden değerleme oranı Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne özel olarak yüzde 25 oranında uygulanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları grubunda 2022 yılında en yüksek MTV 62 bin 633 lira olurken en düşük MTV ise 136.25 lira olarak belirlendi.

MTV Ocak ve Temmuz aylarında ödeniyor. Toplam olan rakam ikiye bölünerek alınıyor. Kredi kartıyla ödendiğinde de bankalar taksit imkanı sunabiliyor.

İlgili Cumhurbaşkanı kararının ekinde şu ifadelere yer verildi:

6/11MTV hesaplama tablosu 2022: GİB Motorlu taşıtlar vergisi (MTV) borç ödeme nasıl ve nereden yapılır

"Cumhurbaşkanı Kararı'nda 2021 yılı için tespit edilen yeniden değerleme oranı, 12/2/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nun 5'inci maddesinde yer alan (I) sayılı tarife, 6'ıncı maddesinde yer alan (II) ve (IV) sayılı tarifler ve geçici 8'inci maddesinde yer alan (I/A) sayılı tarifede bulunan taşıtlar için, 2022 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarlarına uygulanmak üzere %25 olarak belirlenmiştir." Karar 01/01/ 2022 tarihinde yürütüleceği belirtildi. Kararın Hazine ve Maliye Bakanlığını yürütülecek.

7/11MTV hesaplama tablosu 2022: GİB Motorlu taşıtlar vergisi (MTV) borç ödeme nasıl ve nereden yapılır
8/11MTV hesaplama tablosu 2022: GİB Motorlu taşıtlar vergisi (MTV) borç ödeme nasıl ve nereden yapılır
9/11MTV hesaplama tablosu 2022: GİB Motorlu taşıtlar vergisi (MTV) borç ödeme nasıl ve nereden yapılır
10/11MTV hesaplama tablosu 2022: GİB Motorlu taşıtlar vergisi (MTV) borç ödeme nasıl ve nereden yapılır
11/11MTV hesaplama tablosu 2022: GİB Motorlu taşıtlar vergisi (MTV) borç ödeme nasıl ve nereden yapılır
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#MTV#Gelir İdaresi Başkanlığı#Mtv Hesaplama