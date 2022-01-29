MTV hesaplama tablosu 2022: GİB Motorlu taşıtlar vergisi (MTV) borç ödeme nasıl ve nereden yapılır?

Ödeme yapabilmek için önce sorgulama yapmalısınız.



Borcunuzu 02:00-23:45 saatleri arasında anlaşmalı bankalar aracılığı ile ödeyebilirsiniz.



Geçmiş yıllar da dahil bu sayfadan sorguladığınız tüm borçlarınızı ödeyebilirsiniz.



Plakaya ait 6552, 6736, 7020, 7143, 7256, 7326 sayılı Kanunlar kapsamındaki taksit ödemelerinizi tecil dosya numarası ile “Hızlı ödeme/Ödeme Planı No ile Yapılandırma Ödemeleri” alanından 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi kapsamındaki tecil taksit ödemelerinizi ise “Hızlı Ödeme/Belge Numarası ile Ödeme” kısmından veya İnteraktif Vergi Dairesine giriş yaparak (şifreniz yok ise Kayıt Ol ekranından anında şifre alabilir ya da e-Devlet şifrenizle giriş yapabilirsiniz) “Ödeme ve Borç İşlemleri/Borç Ödeme ve Detay” sayfası aracılığıyla gerçekleştirebilirsiniz.



