MTV 2022 hesaplama tablosu: Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ne kadar oldu?
MTV hesaplama tablosu, 2022 ocak ayının ilk günlerinde gündeme geldi. Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde, yüzde 36.2 olarak belirlenen yeniden değerleme oranı, yüzde 25 oranında uygulanacak. Ocak ve Temmuz aylarında ödenen 2022 MTV'de otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları grubunda 2022 yılında en yüksek MTV 62 bin 633 lira olurken en düşük MTV ise 136.25 lira olarak belirlendi. Toplam olan rakam ikiye bölünerek alınan MTV kredi kartıyla ödendiğinde de bankalar taksit imkanı sunabiliyor. İşte, 2022 MTV ödeme tablosu ve konuyla ilgili tüm bilgiler.
MTV ödeme tablosu ve MTV oranları yeniden belirlendi. Tüm otomobil, motosiklet grubundaki araçlar için yeni vergi tutarları açıklandı. Resmi Gazete'de yayımlan Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde önemli değişiklik ile Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde artış oranı yüzde 25 olarak uygulanacak. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Motorlu Taşıtlar Vergisi yeniden değerleme oranında indirim yetkisini kullanmıştı. Vergilerdeki artış oranları 1 Ocak 2022 itibariyle yürürlüğe girecek.
İlgili Cumhurbaşkanı kararının ekinde şu ifadelere yer verildi:
"Cumhurbaşkanı Kararı'nda 2021 yılı için tespit edilen yeniden değerleme oranı, 12/2/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nun 5'inci maddesinde yer alan (I) sayılı tarife, 6'ıncı maddesinde yer alan (II) ve (IV) sayılı tarifler ve geçici 8'inci maddesinde yer alan (I/A) sayılı tarifede bulunan taşıtlar için, 2022 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarlarına uygulanmak üzere %25 olarak belirlenmiştir." Karar 01/01/ 2022 tarihinde yürütüleceği belirtildi. Kararın Hazine ve Maliye Bakanlığını yürütülecek.
"Cumhurbaşkanı Kararı'nda 2021 yılı için tespit edilen yeniden değerleme oranı, 12/2/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nun 5'inci maddesinde yer alan (I) sayılı tarife, 6'ıncı maddesinde yer alan (II) ve (IV) sayılı tarifler ve geçici 8'inci maddesinde yer alan (I/A) sayılı tarifede bulunan taşıtlar için, 2022 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarlarına uygulanmak üzere %25 olarak belirlenmiştir." Karar 01/01/ 2022 tarihinde yürütüleceği belirtildi. Kararın Hazine ve Maliye Bakanlığını yürütülecek.