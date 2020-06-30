MTV 2. taksit ödemelerinde son gün ne zaman? Motorlu Taşıtlar Vergisi ödeme tablosu ve detaylar

(01/01/2018 sonrası tescil)



Otomobil



1-3 yaş



0-1300 cc aralığı



Matrahı 46 bin 300 liraya kadar



2020 Temmuz MTV’si: 482 lira



Otomobil



1-3 yaş



0-1300 cc aralığı



Matrahı 46 bin 300 – 81 bin 100 lira arası



2020 Temmuz MTV’si: 529 lira



1-3 yaş



0-1300 cc aralığı



Matrahı 81 bin 100 lira ve üstü



2020 Temmuz MTV’si: 578 lira



Otomobil



1-3 yaş



1301-1600 cc aralığı



Matrahı 46 bin 300 liraya kadar



2020 Temmuz MTV’si: 839 lira