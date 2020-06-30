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GeriEkonomi MTV 2. taksit ödemelerinde son gün ne zaman? Motorlu Taşıtlar Vergisi ödeme tablosu ve detaylar
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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 30 Haziran 2020 - 11:42,

MTV 2. taksit ödemelerinde son gün ne zaman? Motorlu Taşıtlar Vergisi ödeme tablosu ve detaylar

Araç sahibi olanların takip ettiği konulardan biri olan MTV ödemeleri bu ay gerçekleştirilecek. 2 taksit ödemelerinin yapılacağı bu dönemde araç sahibi olan vatandaşlar MTV ödeme tablosunu ve ne kadar MTV ödemesi yapacaklarını merak ediyorlar. Konu hakkında merak edilen bir diğer konu da MTV ödemelerinin nasıl yapılacağı.. Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin ikinci taksit ödemeleri Temmuz ayı itibarıyla başlıyor. Tüm araç sahipleri bu ödemeleri yapması gerekiyor.

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Türkiye’de otomobil sahibi olan herkesin yılda iki defa ödediği Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin ikinci taksit ödemeleri başlıyor. İlk taksiti Ocak ayında ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin ikinci taksiti Temmuz ayında ödenecek.

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Ödemeler www.gib.gov.tr adresi üzerinden kredi kartlarıyla, vergi dairesi aracılığıyla yapılabilecek.

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İşte 2020 yılı Temmuz ayı MTV tutarları:Motorlu Taşıtlar Vergisi

İşte MTV tutarları(01/01/2018 öncesi tescil)

Otomobil

1-3 yaş

0-1300 cc aralığı

2020 Temmuz MTV’si: 482 lira

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Otomobil

1-3 yaş

1301-1600 cc aralığı

2020 Temmuz MTV’si: 839 lira

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Otomobil

1-3 yaş

1601-1800 cc aralığı

2020 Temmuz MTV’si: 1473 lira

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Otomobil

1-3 yaş

1801-2000 cc aralığı

2020 Temmuz MTV’si: 2335 lira

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Otomobil

4-6 yaş

0-1300 cc aralığı

2020 Temmuz MTV’si: 336 lira

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Otomobil

4-6 yaş

1301-1600 cc aralığı

2020 Temmuz MTV’si: 629 lira

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Otomobil

4-6 yaş

1601-1800 cc aralığı

2020 Temmuz MTV’si: 1158 lira

Otomobil

4-6 yaş

1801-2000 cc aralığı

2020 Temmuz MTV’si: 1798 lira

Otomobil

7-11 yaş

0-1300 cc aralığı

2020 Temmuz MTV’si: 188 lira

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Otomobil

7-11 yaş

1301-1600 cc aralığı

2020 Temmuz MTV’si: 365 lira

Otomobil

7-11 yaş

1601-1800 cc aralığı

2020 Temmuz MTV’si: 682 lira

Otomobil

7-11 yaş

1801-2000 cc aralığı

2020 Temmuz MTV’si: 1057 lira

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(01/01/2018 sonrası tescil)

Otomobil

1-3 yaş

0-1300 cc aralığı

Matrahı 46 bin 300 liraya kadar

2020 Temmuz MTV’si: 482 lira

Otomobil

1-3 yaş

0-1300 cc aralığı

Matrahı 46 bin 300 – 81 bin 100 lira arası

2020 Temmuz MTV’si: 529 lira

1-3 yaş

0-1300 cc aralığı

Matrahı 81 bin 100 lira ve üstü

2020 Temmuz MTV’si: 578 lira

Otomobil

1-3 yaş

1301-1600 cc aralığı

Matrahı 46 bin 300 liraya kadar

2020 Temmuz MTV’si: 839 lira

12
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Otomobil

1-3 yaş

1301-1600 cc aralığı

Matrahı 46 bin 300 – 81 bin 100 lira arası

2020 Temmuz MTV’si: 923 lira

Otomobil

1-3 yaş

1301-1600 cc aralığı

Matrahı 81 bin 100 lira ve üstü

2020 Temmuz MTV’si: 1007 lira

Otomobil

1-3 yaş

1601-1800 cc aralığı

Matrahı 115 bin 900 lira

2020 Temmuz MTV’si: 1630 lira

13
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Otomobil

1-3 yaş

1601-1800 cc aralığı

Matrahı 115 bin 900 lira ve üstü

2020 Temmuz MTV’si: 1778 lira

Otomobil

1-3 yaş

1801-2000 cc aralığı

Matrahı 115 bin 900 lira

2020 Temmuz MTV’si: 2568 lira

Otomobil

1-3 yaş

1801-2000 cc aralığı

Matrahı 115 bin 900 lira ve üstü

2020 Temmuz MTV’si: 2801 lira

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