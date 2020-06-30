MTV 2. taksit ödemelerinde son gün ne zaman? Motorlu Taşıtlar Vergisi ödeme tablosu ve detaylar
Araç sahibi olanların takip ettiği konulardan biri olan MTV ödemeleri bu ay gerçekleştirilecek. 2 taksit ödemelerinin yapılacağı bu dönemde araç sahibi olan vatandaşlar MTV ödeme tablosunu ve ne kadar MTV ödemesi yapacaklarını merak ediyorlar. Konu hakkında merak edilen bir diğer konu da MTV ödemelerinin nasıl yapılacağı.. Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin ikinci taksit ödemeleri Temmuz ayı itibarıyla başlıyor. Tüm araç sahipleri bu ödemeleri yapması gerekiyor.
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Türkiye’de otomobil sahibi olan herkesin yılda iki defa ödediği Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin ikinci taksit ödemeleri başlıyor. İlk taksiti Ocak ayında ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin ikinci taksiti Temmuz ayında ödenecek.
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Ödemeler www.gib.gov.tr adresi üzerinden kredi kartlarıyla, vergi dairesi aracılığıyla yapılabilecek.
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İşte 2020 yılı Temmuz ayı MTV tutarları:Motorlu Taşıtlar Vergisi