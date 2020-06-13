MSÜ yarın saat kaçta, kaç dakika? İşte 2020 MSÜ saat ve süre bilgileri
Corona virüsü nedeniyle ertelenen 2020 MSÜ için artık sadece saatler kaldı. MSÜ sınavı 14 Haziran 2020 tarihinde yapılacak. Adayların, sınav saatinden 1 saat 15 dakika önce sınav binaları önünde hazır olmaları gerekiyor. Peki, MSÜ yarın saat kaç başlayacak, sınav kaç dakika sürecek? İşte 2020 MSÜ saat ve süre bilgileri...
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Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ) hazırlıkları için artık son hazırlıklarını yapan adaylar bir yandan da sınav saati ve süresini araştırıyor. MSÜ sınavı saat 10.15’de başlayacak ve 120 soru için 135 dakika verilecek Sınav günü saat 10.00’a kadar adayların sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacak. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
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Nüfus müdürlükleri açık olacak
Bu yıl uygulanacak tüm basılı sınavlarda olduğu gibi 2020-MSÜ'de de kimliğini kaybeden ve/veya nüfus cüzdanında fotoğrafı bulunmayan adayların mağdur olmaması için sınav yapılan illerde nüfus müdürlükleri açık olacak. Sınav sonuçları, 7 Temmuz'da açıklanacak.
ÖSYM, 451 bin adayın gireceği 2020-MSÜ sınavı için hazırlıkları tamamladıÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün, 451 bin 272 adayın gireceği 14 Haziran Pazar günü yapılacak Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ) için hazırlıkları tamamladıklarını bildirdi.
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Koronavirüse karşı dezenfeksiyon işlemleri tamamlandı
ÖSYM olarak sınav için tüm hazırlıkları tamamladıklarını bildiren ÖSYM Başkanı Aygün, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirleri şöyle anlattı:
"Sınavın gerçekleştirileceği 81 ilde bulunan 94 sınav merkezindeki sınav binaları detaylı olarak temizlendi ve dezenfekte edildi.
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Sınav binalarının bahçelerine adaylar ve görevliler dışında hiç kimse alınmayacak. Sınav binasına girişte, bina içerisinde ve sınav binasından çıkışta adayların sosyal mesafeyi korumaları için görevliler tarafından yönlendirme yapılacak. Bina girişinde adaylar ve görevlilere el dezenfektanı uygulanacak, maske ve el dezenfektanı dağıtılacak. İsteyen adaylar kendi maske ve dezenfektanlarıyla sınava girebilecekler. Sınav görevlilerinin tamamına lateks eldiven dağıtılacak. Sınav evrakı dağıtan görevliler de lateks eldiven kullanacak. Adaylar, sınav salonlarına geçip sıralarına oturduktan sonra sınav süresince maskelerini çıkarabilecekler."
Adaylara, sosyal mesafenin korunması için sınava en fazla bir yakınlarıyla gelmeleri uyarısında bulunan Aygün, ayrıca adayların sınava giriş belgelerini ve geçerli kimlik belgelerini unutmamaları gerektirdiğini de hatırlattı.