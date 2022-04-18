MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak? Gözler MSÜ 2022 taban puanlarına çevrildi

MSÜ sınavı sonuçları nisan ayında açıklandı. MSÜ’ye giren adaylar taban puanlarını ve tercih tarihlerini araştırmaya başladılar. Geçtiğimiz yıl erkek adaylar için Hava Harp Okulu sayısal puan türü taban puanı 356,62842 olmuştu. Kara Harp Okulu sayısal puan türü taban puanı ise 310,41812 olarak açıklanmıştı.