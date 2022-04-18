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MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak? Gözler MSÜ 2022 taban puanlarına çevrildi

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MSÜ taban puanları ve tercih tarihleri gündemde yer alıyor. MSÜ sınavına giren adayların sonuç açıklaması 14 Nisan tarihinde yapıldı. Sınava giren adaylar heyecanla süreci takip etmeye başladılar. Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihleri Milli Savunma Bakanlığının belirleyeceği tarihler arasında gerçekleştirilecek. Peki, MSÜ taban puanları açıklandı mı? MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak?

1/4MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak Gözler MSÜ 2022 taban puanlarına çevrildi

MSÜ sınavı sonuçları nisan ayında açıklandı. MSÜ’ye giren adaylar taban puanlarını ve tercih tarihlerini araştırmaya başladılar. Geçtiğimiz yıl erkek adaylar için Hava Harp Okulu sayısal puan türü taban puanı 356,62842 olmuştu. Kara Harp Okulu sayısal puan türü taban puanı ise 310,41812 olarak açıklanmıştı.

2/4MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK

MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Millî Savunma Bakanlığının, 2022-MSÜ Sınavının uygulanmasını müteakip ilan edeceği tarihler arasında personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden tercih ilan duyurusunu okuyarak Harp Okulları/Astsubay Meslek Yüksekokulları tercih işlemleri yapılacak.

2022-MSÜ sınavına katılmayan ve belirtilen koşullarda 2022-YKS başvurularını gerçekleştirmeyen adayların tercih yapmaları sistem tarafından engellenecek.

3/4MSÜ TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI

MSÜ TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

Millî Savunma Bakanlığı yerleştirme sürecinde Milli Savunma Üniversitesinin teklifi doğrultusunda YKS puanlarına yönelik taban puanı belirleyecek. 2022-MSÜ sınav sonuçları açıklandıktan sonra adaylar öncelik sırasına göre okul tercihlerini https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden belirleyebileceklerdir.

2021 yılının taban puanları hakkında detaylı bilgiler görsellerde yer alıyor.

4/4MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak Gözler MSÜ 2022 taban puanlarına çevrildi
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#MSÜ#Msü Taban Puanları#MSÜ Tercihleri