MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak? İşte 2022 MSÜ tercihlerinde son durum

2022 MSÜ tercih tarihleri, sınav sonuçlarının açıklanması ile adayların yoğunlaştığı konulardan oldu. ÖSYM tarafından MSÜ sınav sonuçları 14 Nisan tarihinde erişime açıldı. Sonuçlarını öğrenen adayların artık gündeminde MSÜ tercih tarihleri var. Askeri üniversiteye girmek isteyen adaylar MSÜ tercih işlemlerini belirlenen tarihler aralığında gerçekleştirecekler. İşte MSÜ tercihlerinde son gelişmeler...