MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak? İşte 2022 MSÜ tercihlerinde son durum

2022 MSÜ tercih tarihleri, sınav sonuçlarının açıklanması ile adayların yoğunlaştığı konulardan oldu. ÖSYM tarafından MSÜ sınav sonuçları 14 Nisan tarihinde erişime açıldı. Sonuçlarını öğrenen adayların artık gündeminde MSÜ tercih tarihleri var. Askeri üniversiteye girmek isteyen adaylar MSÜ tercih işlemlerini belirlenen tarihler aralığında gerçekleştirecekler. İşte MSÜ tercihlerinde son gelişmeler...
Tercih tarihleri https://www.personeltemin.msb.gov.tr genel ağ adresinden duyurulacaktır. Duyurulan tarihler arasında tercihlerini yapmayan adaylar 2’nci seçim aşamalarına çağırılmayacaktır.
Başvuruların değerlendirilmesi ve başvurusu kabul edilen adayların ilanı 17 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek.
2022-MSÜ’ye katılan adayların Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini Milli Savunma Bakanlığının belirleyeceği tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar, 2’nci Seçim Aşamalarına çağrılmayacaktır.