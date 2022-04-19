MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak? İşte 2022 MSÜ tercih sürecinde son gelişmeler

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 27 Mart’ta uygulanan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’na (2022-MSÜ) ait değerlendirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebiliyor. Tüm gözler şimdi tercih sürecinde. İşte, 2022 MSÜ tercih sürecinde son gelişmeler...
Tercih tarihleri https://www.personeltemin.msb.gov.tr genel ağ adresinden duyurulacaktır. Duyurulan tarihler arasında tercihlerini yapmayan adaylar 2’nci seçim aşamalarına çağırılmayacaktır.
Başvuruların değerlendirilmesi ve başvurusu kabul edilen adayların ilanı 17 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek.
2022-MSÜ’ye katılan adayların Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini Milli Savunma Bakanlığının belirleyeceği tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir.
Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar, 2’nci Seçim Aşamalarına çağrılmayacaktır.