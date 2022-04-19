Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak? İşte 2022 MSÜ tercih sürecinde son gelişmeler

#ÖSYM#MSÜ

2022 MSÜ tercih tarihleri, sınav sonuçlarının açıklanması ile adayların yoğunlaştığı konulardan oldu. ÖSYM tarafından MSÜ sınav sonuçları 14 Nisan tarihinde erişime açıldı. Sonuçlarını öğrenen adayların artık gündeminde MSÜ tercih tarihleri var. Askeri üniversiteye girmek isteyen adaylar MSÜ tercih işlemlerini belirlenen tarihler aralığında gerçekleştirecekler. Peki, MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak?

1/3MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak İşte 2022 MSÜ tercih sürecinde son gelişmeler

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 27 Mart’ta uygulanan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’na (2022-MSÜ) ait değerlendirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr  internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebiliyor. Tüm gözler şimdi tercih sürecinde. İşte, 2022 MSÜ tercih sürecinde son gelişmeler...

 

2/3MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN

MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Tercih tarihleri https://www.personeltemin.msb.gov.tr genel ağ adresinden duyurulacaktır. Duyurulan tarihler arasında tercihlerini yapmayan adaylar 2’nci seçim aşamalarına çağırılmayacaktır.

Başvuruların değerlendirilmesi ve başvurusu kabul edilen adayların ilanı 17 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek.

 

3/3MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak İşte 2022 MSÜ tercih sürecinde son gelişmeler

2022-MSÜ’ye katılan adayların Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini Milli Savunma Bakanlığının belirleyeceği tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir.

Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar, 2’nci Seçim Aşamalarına çağrılmayacaktır.

Haberle ilgili daha fazlası:
#ÖSYM#MSÜ