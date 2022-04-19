MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak? İşte 2022 MSÜ tercih sürecinde son gelişmeler

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 27 Mart’ta uygulanan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’na (2022-MSÜ) ait değerlendirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebiliyor. Tüm gözler şimdi tercih sürecinde. İşte, 2022 MSÜ tercih sürecinde son gelişmeler...