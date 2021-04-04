MSÜ tercihleri ne zaman? 2021 MSÜ tercih tarihi hakkında detaylar

MSÜ tercihleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da merakla araştırılmaya devam ediliyor. 4 Nisan Pazar günü sınava giren adaylar, sınavdan alacağı puana göre tercih işlemlerini gerçekleştirecek. Peki, MSÜ tercihleri ne zaman? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler