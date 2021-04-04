MSÜ tercihleri ne zaman? 2021 MSÜ tercih tarihi hakkında detaylar
MSÜ tercihleri, Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde eğitim görerek subay ve astsubay olmak isteyen kişilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. 4 Nisan Pazar günü sınava giren öğrencilerin, sınav sonrasında gündeminde yer almaya başlayan MSÜ tercihleri, geçtiğimiz yıl MSÜ personel temin adresinden gerçekleştirilmişti. Peki, bu yıl MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak? İşte, MSÜ tercihleri hakkında detaylı bilgiler
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MSÜ tercihleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da merakla araştırılmaya devam ediliyor. 4 Nisan Pazar günü sınava giren adaylar, sınavdan alacağı puana göre tercih işlemlerini gerçekleştirecek. Peki, MSÜ tercihleri ne zaman? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN?
MSÜ sınavı, geçtiğimiz yıl ÖSYM Başkanlığınca 14 Haziran 2020 tarihinde yapılmıştı. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2020-MSÜ) katılan adaylar, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini, 01 -26 Haziran 2020 tarihleri arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapmıştı. Bu bilgiler dahilinde 2021 MSÜ tercihlerinin Nisan ayının sonuna kadar yapılabilecek.
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Belirtilen süre içerisinde tercihini yapmayan adaylar, 2'nci Seçim Aşamalarına çağrılmayacak.