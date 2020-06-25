MSÜ tercih yapma ekranı 2020: MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Savunma Bakanlığı'nca 1 Haziran'da başlatılan MSÜ tercih işlemleri 26 Haziran Cuma günü sona erecek. Adaylar MSÜ tercih işlemleri https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapacak. 451 bin 272 adayın katılımıyla yapılan 2020-MSÜ sınavı sonuçları ise ÖSYM'nin yaptığı duyurunun ardından erişime açılacak. İşte, MSÜ tercih ekranı ve MSÜ sınavına dair ayrıntılar.
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Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 14 Haziran tarihinde düzenlendi. Sınavın ardından başlatılan MSÜ tercihleri için verilen süre cuma günü son bulacak. Belirtilen süre içerisinde tercihini yapmayan adaylar, 2'nci Seçim Aşamalarına çağrılmayacak. MSÜ sınav sonuçları ise 7 Temmuz'da açıklanacak.
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MSÜ TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
2020-MSÜ'ye başvuru yapan ve sınav ücretini yatıran adaylar tercih yapabilecektir.
ÖSYM Başkanlığınca 14 Haziran 2020 tarihinde yapılacak 2020 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2020-MSÜ) katılan adaylar, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini, 01 -26 Haziran 2020 tarihleri arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir.
ÖSYM'nin sınav takvimine göre, 2020 MSÜ sınav sonuçları 7 Temmuz tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
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MSÜ PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Adaylar, soruların cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kâğıtlarına işaretleyecekler, cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir.
Cevaplar, her alt test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, alt testlerin her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Standart puanların hesaplanmasında şu yol izlenecektir:
- Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili alt testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.
- Tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır. Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.
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- Hesaplanan standart puanlar ve aşağıdaki Tablo’daki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanlarının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik veya Türkçe testlerinin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır.
- Ağırlıklı puanlar kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek adayların MSÜ-SAYISAL (SA), MSÜ-EŞİT AĞIRLIK (EA), MSÜ-SÖZEL (SÖ), MSÜ-GENEL (GN) puanları oluşturulacaktır.