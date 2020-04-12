MSÜ tercih tarihi ertelendi: MSÜ sınavı ne zaman? 2020 MSÜ sınavı hangi tarihte?
Koronavirüsü salgını önleme kapsamında, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın (MSÜ) tarihi, Milli Savunma Bakanlığı ve ÖSYM tarafından ertelenmişti. Normal zamanda mart ayında yapılması planlanan sınavın ileri bir tarihe alınmasının ardından, tercih tarihleriyle ilgili bir erteleme açıklaması daha yapıldı. Peki, MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? 2020 MSÜ sınavı hangi tarihte? İşte, MSÜ sınav tercihleri ve sınavla ilgili ayrıntılar
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) MSÜ-2020 sınavının yapılacağı tarihi güncelledi. Binlerce adayın katılım sağlayacağı sınav takviminin değişmesinin ardından MSÜ sınav tercihlerinin de ileri bir tarihe alındığı açıklandı. MSÜ takviminde yapılan değişiklik sonrası, MSÜ sınavının ne zaman yapılacağı adaylar tarafından merak konusu oldu. Peki, MSÜ tercihleri ne zaman? İşte, sınavla ilgili merak edilenler.
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MSÜ NE ZAMAN YAPILACAK?
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ) ÖSYM Başkanlığınca 14 Haziran 2020 tarihinde organize edilecek.
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MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN?
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Covid-19 salgını nedeniyle 2020 MSÜ Sınavı ÖSYM Başkanlığınca 14 Haziran 2020 tarihine ertelenmiştir. 13 Nisan-01 Mayıs tarihleri arasında yapılacağı duyurulan MSÜ Askeri Öğrenci Aday Tercih İşlemleri ileri bir tarihe ertelenmiş olup, tercih tarihleri bilahare duyurulacaktır." açıklamasını yaptı.
13 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında yapılacağı duyurulan 2020 MSÜ askeri öğrenci aday tercih işlemleri ertelendi.
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MSB'nin açıklaması şöyle:
Covid-19 salgını nedeniyle 2020 MSÜ Sınavı ÖSYM Başkanlığınca 14 Haziran 2020 tarihine ertelenmiştir. 13 Nisan-01 Mayıs tarihleri arasında yapılacağı duyurulan MSÜ Askeri Öğrenci Aday Tercih İşlemleri ileri bir tarihe ertelenmiş olup, tercih tarihleri bilahare duyurulacaktır.
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SINAVDA KAÇ SORU SORULACAK?
Sınava katılacak adaylara Türkçe testinden 40, temel matematik testinden 40, sosyal bilimler testinden 20 ve fen bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru yöneltilecek. Adaylara sınavda 135 dakika süre verilecek. Sınav sonuçları, yalnızca sınavın yapıldığı yıl için geçerli olacak.
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SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?
MSÜ sınav giriş yerlerinin sınava 1 hafta kala açıklanması bekleniyor. Konuya dair ayrıntılar belli oldukça ve ÖSYM'den açıklama gelmesi durumunda, tüm detayları haberimizde aktaracağız.