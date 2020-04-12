MSÜ tercih tarihi ertelendi: MSÜ sınavı ne zaman? 2020 MSÜ sınavı hangi tarihte?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) MSÜ-2020 sınavının yapılacağı tarihi güncelledi. Binlerce adayın katılım sağlayacağı sınav takviminin değişmesinin ardından MSÜ sınav tercihlerinin de ileri bir tarihe alındığı açıklandı. MSÜ takviminde yapılan değişiklik sonrası, MSÜ sınavının ne zaman yapılacağı adaylar tarafından merak konusu oldu. Peki, MSÜ tercihleri ne zaman? İşte, sınavla ilgili merak edilenler.