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MSÜ 2023 TERCİH SONUCU GÖRÜNTÜLEME EKRANI || MSÜ tercih sayfası çöktü mü, neden girilmiyor? İşte Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları sayfası...

Güncelleme Tarihi:

#Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ)#MSÜ Tercih Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak#MSÜ 2023 Tercih Sonucu Ekranı 2023
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2023 14:25

Milli Savunma Üniversitesi'nden gelen son dakika açıklamasına göre Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercih sonuçları erişime açıldı. Ancak siteye girmeye çalışan adaylar https://personeltemin.msb.gov.tr/ sayfasına erişimde problemle karşılaşabiliyor. MSB Personel Temini sayfasında yüklenme problemi yaşanıyor. Peki MSÜ tercih sonuçları nasıl öğrenilir? İşte sonuç ekranı...

1/5MSÜ 2023 TERCİH SONUCU GÖRÜNTÜLEME EKRANI || MSÜ tercih sayfası çöktü mü, neden girilmiyor İşte Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları sayfası...

MSÜ tercih sonuçları 2023 sorgulama ekranı adaylar tarafından sorgulanıyor. Milli Savunma Üniversitesi'nde eğitim görmek isteyen adaylar sınav sonucunda elde ettikleri puanlara göre tercih işlemlerini gerçekleştirdi. MSÜ tercih sonuçları da bugün açıklandı. Ancak MSB Personel Temini sayfasına girmek isteyen adaylar erişimde sorunla karşılaşıyor. Sitede yoğunluktan dolayı yüklenme sorunu oluşabiliyor.

2/5MSÜ TERCİH SONUÇLARI 2023 ERİŞİME AÇILDI

MSÜ TERCİH SONUÇLARI 2023 ERİŞİME AÇILDI

Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercih sonuçları açıklandı.

Sonuçlar https://personeltemin.msb.gov.tr/ üzerinden görüntülenebiliyor.

3/5MSÜ TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr/ sitesinden açıklandı.

MİLLİ SAVUNMA TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

4/5SEÇİM AŞAMASI FAALİYETLERİ İÇİN TARİHLER BELLİ OLDU

SEÇİM AŞAMASI FAALİYETLERİ İÇİN TARİHLER BELLİ OLDU

MSB Millî Savunma Üniversitesi 2023 Yılı Askerî Öğrenci Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri 05 Temmuz - 04 Ağustos 2023 tarihleri arasında icra edilecek.

İkinci seçim aşamaları aşağıda belirtilen esaslara göre yapılacaktır.
a. Hava Harp Okulu seçim aşamaları 05 -12 Temmuz 2023 tarihleri arasında,
b. Diğer Harp Okulları seçim aşamaları 12-26 Temmuz 2023 tarihleri arasında,
c. Astsubay Meslek Yüksek Okulları seçim aşamaları 26 Temmuz-04 Ağustos 2023 tarihleri arasında icra edilecektir.
ç. Pazar günlerine sınav planlanmamıştır.

5/5MSÜ 2023 TERCİH SONUCU GÖRÜNTÜLEME EKRANI || MSÜ tercih sayfası çöktü mü, neden girilmiyor İşte Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları sayfası...

Seçim Aşaması Faaliyetleri:

a. Hava Harp Okulu adayları için;

1'inci gün : Evrak Kontrolü, Fiziki Değerlendirme, Kişilik Değerlendirme Testi ve Fiziki Yeterlilik Testi (FYT),

2'nci gün : Psikomotor Testi, (FYTde başarılı olan adaylar katılacaktır.)
3'üncü gün : Mülakat ve Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu tercihi olan adaylar için Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı ve Hastane Sevk aşamalarından oluşmaktadır.

b. Diğer Harp Okulu adayları için;

1'inci gün : Evrak Kontrolü, Fiziki Değerlendirme, Kişilik Değerlendirme Testi ve Fiziki Yeterlilik Testi (FYT),

2'nci gün : Mülakat ve Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu tercihi olan adaylar için Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı ve Hastane Sevk aşamalarından oluşmaktadır.

c. Meslek Yüksek Okulu adayları için;

1'inci gün : Evrak Kontrolü, Fiziki Değerlendirme, Kişilik Değerlendirme Testi ve Fiziki Yeterlilik Testi (FYT),

2'nci gün : Mülakat ve Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu tercihi olan adaylar için Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı aşamalarından oluşmaktadır.

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#Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ)#MSÜ Tercih Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak#MSÜ 2023 Tercih Sonucu Ekranı 2023