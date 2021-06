MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2021 MSÜ tercihlerinde son durum

MSÜ HARP OKULLARI VE MYO DEĞERLENDİRME VE SONUÇLARININ İLANI 1) Adaylar tercih ettiği okullara Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecektir. Aday Değerlendirme Puanı;



a) Üniversite Sınavı Puanı: Harp Okulları için YKS (Orta Öğretim Başarı Puanı Eklenmemiş), Astsubay Meslek Yüksekokulları için TYT (Orta Öğretim Başarı Puanı Eklenmemiş) puanı,



b) Fiziki Yeterlilik Testi Puanı,



c) Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı Puanı (Sadece Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu Adayları için),



ç) Mülakat Puanından oluşmaktadır.



Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları Yerleştirme Puan Türü



KHO : YKS Sayısal ,Eşit Ağırlık ve Sözel Sınav Puanı



DHO : YKS Sayısal Sınav Puanı



HHO : YKS Sayısal Sınav Puanı



Asb.MYO (Bando Asb.MYO dahil) : YKS TYT Sınav Puanı



2) 7179 Sayılı Askeralma Kanunu kapsamında askerlik hizmetini tamamlayan erbaş ve er adayların (bedelli kapsamında yerine getirenler hariç), aşağıda belirtilen hususları terhis belgesi/belgeleri (2'nci seçim aşamalarının başladığı tarihten önce terhis olmak) ve diploma ile belgelemeleri ve seçim aşamalarında başarılı olmaları halinde eğitim durumları dikkate alınarak;



a) İlk altı aylık askerlik hizmetini tamamlayarak terhis olanların ADP puanına 3 puan, altı ayın sonunda askerlik hizmetine devam edip on iki aylık askerlik hizmetini tamamlayarak terhis olanların ADP puanına 9 puan,



b) Meslek yüksekokulu veya mesleki ve teknik lise mezunlarından; ilk altı aylık askerlik hizmetini tamamlayarak terhis olanların ADP puanına 6 puan, altı ayın sonunda askerlik hizmetine devam edip on iki aylık askerlik hizmetini tamamlayarak terhis olanların ADP puanına 12 puan, ilave edilecektir.



3) Yukarıdaki puan türlerine göre yapılacak olan yerleştirme işlemlerinde ihtiyaç duyulması halinde Milli Savunma Bakanlığınca değişiklik yapılabilecektir.



4) 2'nci seçim aşamalarında başarılı olan adaylara ait, Fiziki Yeterlilik Testleri ve mülakat aşamasında aldıkları puanlar ile Üniversite Sınavı Puanı türlerinde aldıkları puanlar dikkate alınarak oluşturulan ''Aday Değerlendirme Puanları'' tespit edilecektir. 2'nci Seçim Aşamaları sona erdiğinde adayların tercih ettikleri okullardaki aday sıraları https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde ilan edilecek, ayrıca posta yolu ile bir duyuru yapılmayacak, belge gönderilmeyecektir.



''Aday Yerleştirme İşlemleri'' sürecinde adaylar tercih ettikleri okullardaki aday sıraları ile birlikte ilgili okulda en son kaydı alınan adayın ADP sırasını www.msu.edu.tr adresinden görüntüleyebilecekleridir (Ek yerleştirme süreci hariçtir.).