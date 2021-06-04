MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler personeltemin duyurusunda
MSÜ tercih sonuçları için beklenti sürüyor. Kariyerini askeri kadrolarda sürdürmek isteyen öğrencilerin müracaatta bulunduğu MSÜ tercih işlemleri, geçtiğimiz haftalarda tamamlanmıştı. MSÜ tercih sonuçları için geri sayıma geçen öğrenciler, internet üzerinden tarih konusunda araştırmalarına başlamıştı. Peki, MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında Milli Savunma Üniversitesi tarafından yapılan açıklamalar
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MSÜ tercih sonuçları için Milli Savunma Üniversitesi detayları açıkladı. Başvuruların Değerlendirilmesive Başvurusu Kabul Edilen Adayların İlanı anlamına gelen MSÜ tercih sonuçları açıklaması, ikinci aşama öncesinde önem arz edecek. Peki, MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MSÜ tercih sonuçları 12 Haziran 2021 tarihinde personeltemin.msb.gov.tr adresinden açıklanacak. YKS sonrasında ikinci aşama faaliyetleri için tarihler duyurulacak.
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YKS sınavının 26-27 Haziran tarihinde tamamlanmasının ardından MSÜ ikinci aşama faaliyetleri için duyuru, MSB tarafından yapılacak.