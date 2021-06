MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Geçen yıl yaz aylarında duyurulmuştu

Haberler Eğitim MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ sonuçları 2021 açıklandı mı? 01 Haziran 2021 Salı 15:49 | Son Güncelleme: 01 Haziran 2021 Salı 15:49 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ sonuçları 2021 açıklandı mı? MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" MSÜ sonuçları 2021 açıklandı mı" Haberi Paylaş: facebook twitter pinterest e-posta AA yazdır MSÜ tercih sonuçları gündemde yer alıyor. 30 Nisan ve 19 Mayıs tarihleri arasında tercih işlemlerini yapan adaylar, MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ sonuçları 2021 açıklandı mı? sorularına yoğun bir şekilde arama yapıyor. Haberimizin içerisinden konuya yönelik detaylara ulaşabilirsiniz. 30 Nisan ve 19 Mayıs tarihleri arasında MSÜ tercihleri alındı. Uzun süredir bekleyiş içinde olan adaylar, MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ sonuçları 2021 açıklandı mı? şekliden arama yapıyor. Geçen yıl sonuçlar temmuz ayında adayların erişimine açılmıştı. Sonuçlar, personeltemin.msb.gov.tr sayfasında açıklanacak. MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? MSÜ tercih sonuçları henüz belli olmadı. Geçen yıl adaylar tercihlerini yaptıktan sonra 13 Temmuz tarihinde belli olmuştu. Konuya dair net bir açıklama gelince haberimize eklenecektir. MSÜ HARP OKULLARI VE MYO DEĞERLENDİRME VE SONUÇLARININ İLANI 1) Adaylar tercih ettiği okullara Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecektir. Aday Değerlendirme Puanı;



a) Üniversite Sınavı Puanı: Harp Okulları için YKS (Orta Öğretim Başarı Puanı Eklenmemiş), Astsubay Meslek Yüksekokulları için TYT (Orta Öğretim Başarı Puanı Eklenmemiş) puanı,



b) Fiziki Yeterlilik Testi Puanı,



c) Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı Puanı (Sadece Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu Adayları için),



ç) Mülakat Puanından oluşmaktadır.



Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları Yerleştirme Puan Türü



KHO : YKS Sayısal ,Eşit Ağırlık ve Sözel Sınav Puanı



DHO : YKS Sayısal Sınav Puanı



HHO : YKS Sayısal Sınav Puanı



Asb.MYO (Bando Asb.MYO dahil) : YKS TYT Sınav Puanı



2) 7179 Sayılı Askeralma Kanunu kapsamında askerlik hizmetini tamamlayan erbaş ve er adayların (bedelli kapsamında yerine getirenler hariç), aşağıda belirtilen hususları terhis belgesi/belgeleri (2'nci seçim aşamalarının başladığı tarihten önce terhis olmak) ve diploma ile belgelemeleri ve seçim aşamalarında başarılı olmaları halinde eğitim durumları dikkate alınarak;



a) İlk altı aylık askerlik hizmetini tamamlayarak terhis olanların ADP puanına 3 puan, altı ayın sonunda askerlik hizmetine devam edip on iki aylık askerlik hizmetini tamamlayarak terhis olanların ADP puanına 9 puan,



b) Meslek yüksekokulu veya mesleki ve teknik lise mezunlarından; ilk altı aylık askerlik hizmetini tamamlayarak terhis olanların ADP puanına 6 puan, altı ayın sonunda askerlik hizmetine devam edip on iki aylık askerlik hizmetini tamamlayarak terhis olanların ADP puanına 12 puan, ilave edilecektir.