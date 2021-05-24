MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuç ekranı için gözler ÖSYM'de

5) Aday Değerlendirme Puanlarına göre değerlendirilerek kontenjana giren ve sevk edildikleri hastanelerden ''Sağlık Muayenesi'' bölümünde belirtilen olumlu sağlık raporunu alan adayların kayıt işlemleri yapılacaktır. Kayıtlar ilgili okullarda yapılacak olup, adaylar İntibak Eğitimini müteakip eğitim ve öğretime başlayacaklardır. Kesin kayıt için adaylardan istenecek belgeler 2'nci seçim aşaması sonuçlarının açıklandığı tarihte https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde ilan edilecektir.



6) Adaylar Aday Değerlendirme Puanları ve tercih sıralarına göre kontenjan sayıları dikkate alınarak okullara yerleştirilecektir. Hava Harp Okuluna Öğrenci Seçme Uçuşunda başarılı olup, kontenjana giren adaylar yerleştirilecektir. HHO kontenjanına giremeyen adaylar ÖSU'da başarılı olsa dahi HHO'ya gidemeyecektir. ÖSU'da başarılı olupta HHO Kontenjanına giremeyen adaylar ile Öğrenci Seçme Uçuşundan elenip diğer okullara tercihleri bulunan adaylar kontenjanlara girmeleri halinde ilgili okullara yerleştirilecektir.



7)Seçim aşamalarında başarılı olan şehit ve gazi çocukları, yerleştirme için Astsubay Meslek Yüksekokulları için YKS TYT'den, Harp Okulları için YKS Sayısal/Eşit Ağırlık'tan Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirlenecek taban puanın %90'ını almış olmak şartıyla kendi aralarında sıralanarak kontenjanın % 5'i kadarı okullara kayıt yaptırma hakkını elde ederler. Kendi puanı ile okula kayıt yaptırma hakkını elde eden adaylar % 5'lik kontenjanın dışında tutulurlar.



8) Harp okullarına kesin kayıt yaptıran öğrencilere ''İngilizce Yeterlilik Sınavı'' uygulanacak, yeterli notu alan ve muafiyet için gerekli diğer şartları sağlayan öğrenciler, belirlenecek kontenjan dâhilinde hazırlık sınıfından muaf tutularak 1'inci sınıfa başlatılacaktır.



9) Yukarıda belirtilen faaliyetlerle ilgili tüm duyuru, açıklamalar ve değişiklikler zamanı geldikçe Milli Savunma Bakanlığı internet sitesinden (https://personeltemin.msb.gov.tr) yayımlanacaktır. Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığının internet sitesinden duyuru ve açıklamaların takip edilmesi gerekmektedir.



