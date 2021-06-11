MSÜ tercih sonuçları 2021 ve MSÜ taban puanları açıklandı! İşte, mülakatlar hakkında detaylar

MSÜ ÖĞRENCİLERİ TERCİH SONUÇLARI SONRASINDA NELER YAPACAK?

Hava Harp Okulu adayları "Psikomotor Testi" ve "Öğrenci Seçme Uçuşuna" katılacakları için birinci tercihi HHO olan adaylar arasından MSÜ-2021 sayısal puanına göre belirlenmiştir.



Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu Çağrı Esasları:

a. MSÜ-2021 sınavında herhangi bir puan türünden, belirlenen taban puanı geçen adayların tercihleri arasında Bando Astsubay MYO olanlar, Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavına gireceklerdir. Adaylar bu haklarından feragat edebilir. Bu durum adayların diğer tercihlerini etkilemeyecektir.

b. MSÜ-2021 sınavında herhangi bir puan türünden, belirlenen taban puanı geçemeyen adaylardan, Güzel Sanatlar veya Konservatuar Liselerinin Müzik bölümü kaynaklı olan adaylar ile birinci tercihi Bando Astsubay MYO olan adaylardan en yüksek puan türüne göre sıralanarak belirlenen adaylar sadece Bando Astsubay MYO adayı olarak sınavlara çağrılmıştır. Bu adayların diğer tercihleri dikkate alınmayacaktır.

c. Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavına girecek adaylar enstrümanlarını da yanlarında getirebileceklerdir. (Piyano ve bateri hariç)



Şehit / Gazi yakını olan adaylardan; puanı taban puanın %90'ı ve fazlası olan adaylara da Şehit-Gazi kontenjanından çağrı yapılmıştır. Gerekli belgeleri getirmeyen adayların işlemlerine Şehit/Gazi kontenjanından devam edilmeyecektir.



Seçim Aşaması Faaliyetlerine çağrılan adaylar, sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte Kara Harp Okulu Komutanlığı (Bakanlıklar/Ankara) adresinde hazır bulunacaklardır.



Seçim Aşaması Faaliyetleri

a. Hava Harp Okulu adayları için;

1'inci gün : Evrak Kontrolü, Fiziki Değerlendirme, Kişilik Değerlendirme Testi ve Fiziki Yeterlilik Testi (FYT),

2'nci gün : Psikomotor Testi,

3'üncü gün : Mülakat, Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu tercihi olan adaylar için) ve Hastane Sevk aşamalarından oluşmaktadır.

b. Diğer Harp Okulu ve Meslek Yüksek Okulu tercihi olan adaylar için;

1'inci gün : Evrak Kontrolü, Fiziki Değerlendirme, Kişilik Değerlendirme Testi ve Fiziki Yeterlilik Testi (FYT),

2'nci gün : Mülakat, Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu tercihi olan adaylar için).

c. Fiziki Yeterlilik Testi için tüm adayların gelirken spor kıyafeti (Eşofman, spor şortu, spor fanilası, spor ayakkabısı vb.) giyinmiş olarak gelmeleri gerekmektedir.

ç. Pazar günlerine sınav planlanmamıştır.

Adayların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları, getirecekleri belgeler üzerinden kontrol edilecektir. Adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun işlemleri iptal edilecektir.

Adayların e-devlet şifrelerini bilmeleri, gerektiğinde kullanılması açısından önemlidir.Kara Harp Okulu Komutanlığında sınavlar süresince adaylara su ve kumanya verilecektir

Bu duyuru tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca posta veya telefon ile sınav tarihi tebliğ edilmeyecektir.

11. Taban Puanlar, Getirilmesi Gereken Belgeler ve Kara Harp Okulu ulaşım bilgilerine "Duyuruya İlişkin Dosyalar" kısmından ulaşabilirsiniz.



12. Başvuru sonucunuzu e-Devlet şifrenizle giriş yaptıktan sonra Tercihlerim menüsü altından öğrenebilirsiniz. Giriş yapmak için tıklayınız...



UYARI:

i) Bilindiği üzere neredeyse tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de pandemi ile yoğun bir şekilde mücadele edilmektedir. Bizler de evlatlarımızın sağlıklı bir gelecekte yaşamaları adına bu mücadeledeki sorumluluğumuzu biliyor ve onlar için en güvenli koşullarda faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.

ii) Bu bağlamda, Kara Harp Okulunda düzenleyeceğimiz 2021-MSÜ Askeri Öğrenci Temin Faaliyetinde siz değerli velilerimizi Kovid-19 ile mücadele tedbirleri nedeniyle Kara Harp Okulunda misafir edemeyeceğimizi üzüntüyle bildirir, en kısa zamanda güven ve huzurla sizleri ağırlayacağımız sağlıklı günlere kavuşmayı ümit ederiz.

iii) Koronavirüse karşı tedbirler kapsamında; sınav merkezine girişten itibaren yapılan tüm uyarılara uyarak belirli bir disiplin içinde hareket edilmesi, sosyal mesafenin korunması, maskelerin usulüne uygun bir şekilde takılması önem arz etmektedir.

Nizamiye girişinde HES Kodu (Hayat Eve Sığar) Sorgulaması yapılacaktır. HES Kodu olmayan veya HES Kodu sorgulama sonucu RİSKLİ olan adaylar Nizamiyeden içeri alınmayacaktır.