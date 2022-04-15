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MSÜ taban puanları açıklandı mı? Erkek, kadın, astsubay ve subay MSÜ taban puanları ne zaman belli olacak? İşte tüm detaylar

#MSÜ#ÖSYM#Sınav

MSÜ taban puanları, sınav sonuçlarının açıklanması ile adayların odaklandığı konulardan oldu. Sınav sonuçlarını öğrenen adaylar, Hava, Kara veya Deniz Harp Okulları baraj puanları ve kontenjanlarına göre tercih işlemlerini tamamlayacaklar. MSÜ baraj puanı; erkek ve kadın olmak üzere iki farklı puanlamadan oluşacak. Geçtiğimiz yıl hava harp okulu sayısal puan türü için taban puan 356,62842 olurken, adaylar öncelik sırasına göre okul tercihlerini https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden belirleyebilecekler. Peki, Erkek, kadın, astsubay ve subay MSÜ taban puanları ne zaman belli olacak? İşte, detaylar.

1/6MSÜ taban puanları açıklandı mı Erkek, kadın, astsubay ve subay MSÜ taban puanları ne zaman belli olacak İşte tüm detaylar

MSÜ taban puanları ne zaman açıklanacak, sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. 27 Mart 2022 tarihinde yapılan Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçlarının açıklanması ile gözler taban puan ve kontenjan bilgisine çevrildi. 2021 yılının taban puanları hakkında detaylı bilgiler görsellerde yer alıyor.

2/6MSÜ TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI

MSÜ TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

2022-MSÜ sınav sonuçları açıklandıktan sonra adaylar öncelik sırasına göre okul tercihlerini https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden belirleyebileceklerdir.

2021 yılının taban puanları hakkında detaylı bilgiler görsellerde yer alıyor.

3/6MSÜ taban puanları açıklandı mı Erkek, kadın, astsubay ve subay MSÜ taban puanları ne zaman belli olacak İşte tüm detaylar

Geçtiğimiz yıl Milli Savunma Üniversitesi kılavuzunda yapılan açıklama şu şekilde;

"Harp Okulları için 2021 yılı YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT)'ne girmeyen veya 2020-YKSTYT puanı 200 ve üzerinde olmayan adaylar ile Alan Yeterlilik Testlerine (AYT) girmeyen; Astsubay Meslek Yüksekokulları için ise 2021 yılı YKS Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeyen veya 2020-YKSTYT puanı 200 ve üzerinde olmayan adaylar, hiçbir surette askeri okullara yerleştirilmeyecektir.

4/6MSÜ taban puanları açıklandı mı Erkek, kadın, astsubay ve subay MSÜ taban puanları ne zaman belli olacak İşte tüm detaylar

2020-YKS-TYT puanını kullanmak isteyen adayların 2021-YKS başvuru tarihlerinde 2021-YKS başvurularını yapmaları gerekmektedir. Ayrıca bu adaylar, Milli Savunma Bakanlığı'nın ve Milli Savunma Üniversitesi'nin YKS-TYT puanı için bir baraj puan belirleyeceğini göz önünde bulundurmalıdırlar."

5/6MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK

MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Tercih tarihleri https://www.personeltemin.msb.gov.tr genel ağ adresinden duyurulacaktır. Duyurulan tarihler arasında tercihlerini yapmayan adaylar 2’nci seçim aşamalarına çağırılmayacaktır.

Başvuruların değerlendirilmesi ve başvurusu kabul edilen adayların ilanı 17 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek.

6/6MSÜ taban puanları açıklandı mı Erkek, kadın, astsubay ve subay MSÜ taban puanları ne zaman belli olacak İşte tüm detaylar

2022-MSÜ’ye katılan adayların Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini Milli Savunma Bakanlığının belirleyeceği tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar, 2’nci Seçim Aşamalarına çağrılmayacaktır.

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#MSÜ#ÖSYM#Sınav