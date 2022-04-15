MSÜ taban puanları açıklandı mı? Erkek, kadın, astsubay ve subay MSÜ taban puanları ne zaman belli olacak? İşte tüm detaylar

Geçtiğimiz yıl Milli Savunma Üniversitesi kılavuzunda yapılan açıklama şu şekilde;



"Harp Okulları için 2021 yılı YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT)'ne girmeyen veya 2020-YKSTYT puanı 200 ve üzerinde olmayan adaylar ile Alan Yeterlilik Testlerine (AYT) girmeyen; Astsubay Meslek Yüksekokulları için ise 2021 yılı YKS Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeyen veya 2020-YKSTYT puanı 200 ve üzerinde olmayan adaylar, hiçbir surette askeri okullara yerleştirilmeyecektir.