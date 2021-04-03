MSÜ sonuçları ve sınav soruları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2021-MSÜ sonuç tarihini duyurdu
MSÜ sınav sonuçları, adayların odaklandığı konulardan oldu. ÖSYM tarafından organize edilecek olan Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2021-MSÜ) 4 Nisan Pazar günü tamamlanacak. 81 ildeki 95 sınav merkezinde yapılacak olan sınav sonrası MSÜ cevap anahtarı ve sonraki süreçte sınav sonuçları ilan edilecek. Adaylar MSÜ sonuçlarını ve sınav sorularını ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden T.C kimlik no ve şifre bilgileri ile öğrenebilecekler. Peki, MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2021-MSÜ sınav sonuç tarihi ve cevap anahtarı ile ilgili ayrıntılı bilgiler.
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MSÜ sonuçlarının açıklanacağı tarih şimdiden adayların gündemine geldi. Askeri üniversiteye girmek isteyen öğrencilerin katılım sağlayacağı MSÜ sınavı sonrası değerlendirme işlemlerini yapacak olan ÖSYM ilk etapta sınav sorularını erişime açacak. 27 Ocak-23 Şubat tarihlerinde başvuruları alınan MSÜ sınavının sonuçları ise 2021 MSÜ sınav kılavuzunda yer alan bilgilere göre 29 Nisan 2021 tarihinde açıklanacak. Sınav sorularının yayınlanacağı tarih ise henüz belli olmadı.
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2021 MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin 2021 sınav takvimine göre, MSÜ sınav sonuçları 29.04.2021 tarihine erişime açılacak. Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.
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Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.
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MSÜ SINAV SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANIR?
MSÜ sınav sorularının ne zaman açıklanacağı ile ilgili henüz ÖSYM'den bir açıklama gelmedi. Sınav sorularının sınavın yapıldığı tarihten itibaren 1 ya da 2 hafta içerisinde yayınlanması bekleniyor.
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MSÜ SINAVI DEĞERLENDİRME
Adaylar, soruların cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kâğıtlarına işaretleyecekler, cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir.
Cevaplar, her alt test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, alt testlerin her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Standart puanların hesaplanmasında şu yol izlenecektir:
- Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili alt testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.
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- Tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır. Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.
- Hesaplanan standart puanlar ve aşağıdaki Tablo’daki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanlarının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik veya Türkçe testlerinin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır.
- Ağırlıklı puanlar kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek adayların MSÜ-SAYISAL (SA), MSÜ-EŞİT AĞIRLIK (EA), MSÜ-SÖZEL (SÖ), MSÜ-GENEL (GN) puanları oluşturulacaktır.