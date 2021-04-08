MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? Tercihler ne zaman başlayacak? İşte ÖSYM'den gelen son bilgiler

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI YAYIMLANDI Sınava ait temel soru kitapçığı ile cevap anahtarı da yayımladı.



ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bugün gerçekleştirilen sınavın temel soru kitapçığının ve cevap anahtarının yüzde 10'una ÖSYM'nin internet sitesinden erişim sağlanabilecek.



Sınava başvuran adaylar ise temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamını, "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle inceleyebilecek.



