MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM MSÜ sonucu için tarih verdi
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) 14 Haziran Pazar günü binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşti. 2020-MSÜ Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı kısa sürede erişime açıldı. Adaylar, sınav sorularının tamamına, 14 Haziran 2020 tarihinde saat 14.00’ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebileceklerdir. Peki, MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM MSÜ sonucu için tarih verdi
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Milli Savunma Üniversitesi'ne girebilmek için yapılan Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) soru ve cevaplarının yayınlanması ardından sonuç araştırmaları başladı. 'MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusuna yanıt arayan adaylar, ÖSYM'nin resmi sayfasını ziyaret ediyor. 2020 sınav takviminde MSÜ sonucu tarihi yer alıyor.
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ÖSYM sınav takviminde yer alan bilgiye göre MSÜ sınav sonuçları 7 Temmuz 2020 tarihinde açıklanacak.Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.
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2’NCİ SEÇİM AŞAMALARININ DEĞERLENDİRMESİ VE SONUÇLARIN İLANI
Adaylar tercih ettiği okullara Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecektir.
Aday Değerlendirme Puanı;
a) Üniversite Sınavı Puanı: Harp Okulları için 2020-YKS (Orta Öğretim Başarı PuanıEklenmemiş), Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2020-TYT (Orta Öğretim Başarı Puanı Eklenmemiş)puanı (2019-TYT puanı 200 ve üzeri olanlar, istedikleri takdirde 2020-TYT’ye girmeden YKS’nin diğer oturumlarına girebileceklerdir. Ancak, 2019-TYT puanı 200 ve üzerinde olduğu için 2020 yılı TYT sınavına girmek istemeyen adaylar, MSB tarafından TYT puanına bir taban puan belirleneceği hususunu göz önünde bulundurmalıdırlar.),
b) Fiziki Yeterlilik Testi Puanı,
c) Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı Puanı (Sadece Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu Adayları için),
ç) Mülakat Puanından oluşmaktadır.
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E-DEVLET ŞİFRESİ İLE ÖSYM SİSTEMLERİNE GİRİŞ
Adaylar, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemine (https://ais.osym.gov.tr) e-Devlet Kapısı üzerinden güvenligiriş yapabileceklerdir. ÖSYM aday erişim şifresi kullanılarak yapılan tüm işlemler, e-Devlet Kapısı üzerindengiriş yapılarak da gerçekleştirilebilecektir. ÖSYM aday erişim şifresi kullanılarak veya e-Devlet Kapısıüzerinden giriş yapılarak yapılan tüm işlemlerin sorumluluğu adayın kendisine aittir. Bu nedenle şifre hiçkimseyle paylaşılmamalıdır. Ayrıca e-Devlet Kapısından “Tek Tıkla Giriş” özelliği kullanılarak da yukarıdabelirtilen uygulamalara güvenli giriş yapma, ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemine (https://odeme.osym.gov.tr)erişilebilme ve ÖSYM sisteminde var olan sınav/yerleştirme sonuçlarını toplu olarak görme ekranına erişimözelliği eklenmiştir. ÖSYM Merkezi (Bilkent-Ankara) ve Başvuru Merkezlerinde aday veya görevliye e-Devletşifresi verme işlemi yapılmamaktadır.