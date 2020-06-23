MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM MSÜ 2020 sınav sonucu tarihini duyurdu

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın sonuçları günün en çok araştırılan konularından biri oldu. 2020-MSÜ sınav sonuçları içn gün sayan askeri öğrenci adayları, ÖSYM'den gelen duyurulara odaklandı. Peki, MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak?MSÜ sınav sonuçları, sınava giren vatandaşlar tarafından merakla araştırılmaya devam ediliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde yer almak isteyen gençlerin sorguladığı 2020-MSÜ sınav sonuçları, ÖSYM'nin değerlendirmesinin ardından açıklanacak. İşte, MSÜ sınav sonuç açıklanma tarihi...