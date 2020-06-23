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Haber Giriş: 23 Haziran 2020 - 23:26,

MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM MSÜ 2020 sınav sonucu tarihini duyurdu

MSÜ sınav sonuçları, söz konusu sınavın geride kalmasının ardından adayların yoğunlaştığı konulardan oldu. 2020-MSÜ sınav sonuçları ÖSYM'nin yaptığı açıklamanın ardından erişime açılacak. Adaylar MSÜ sonuçlarına, https://ais.osym.gov.tr internet adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecekler. Peki, MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ÖSYM'nin duyurduğu MSÜ 2020 sınav sonucu tarihi.

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Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın sonuçları günün en çok araştırılan konularından biri oldu. 2020-MSÜ sınav sonuçları içn gün sayan askeri öğrenci adayları, ÖSYM'den gelen duyurulara odaklandı. Peki, MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak?MSÜ sınav sonuçları, sınava giren vatandaşlar tarafından merakla araştırılmaya devam ediliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde yer almak isteyen gençlerin sorguladığı 2020-MSÜ sınav sonuçları, ÖSYM'nin değerlendirmesinin ardından açıklanacak. İşte, MSÜ sınav sonuç açıklanma tarihi...

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Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ) tamamlandı. ÖSYM tarafından 81 ildeki 94 sınav merkezinde, 451 bin 272 adayın katılımıyla yapılan sınavın sonuç açıklama tarihi belli oldu.

3SONUÇLAR O TARİHTE
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SONUÇLAR O TARİHTE

ÖSYM takvimine göre sınavın sonuçları 7 Temmuz'da açıklanacak.

4CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI
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CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2020-MSÜ adayları, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecekler.

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