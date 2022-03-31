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MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2022 MSÜ sonuç tarihi

#MSÜ#ÖSYM

2022 MSÜ oturumu geride kaldı. Sınav, 81 ilde ve 98 sınav merkezinde uygulandı. Saat 10.15'te başlayan sınavda, adaylara 120 soru için 165 dakika süre verildi. Kovid-19 salgını önlemlerinin uygulandığı sınavda, pozitif veya temaslı adaylar yedek salonlarda sınava alındı. Şimdi ise sonuçlar bekleniyor. Peki, 2022 MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak?

1/3MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak İşte 2022 MSÜ sonuç tarihi

MSÜ sonuçları için beklenen tarih netlik kazandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2022-MSÜ) yapıldı. Şimdi ise sınava katılan adaylar için sonuç beklentisi başladı. İşte, 2022 MSÜ sonuç tarihi...

2/3SINAV GERİDE KALDI

SINAV GERİDE KALDI

MSÜ sınavı 27 Mart 2022 Pazar günü yurt genelindeki merkezlerde düzenlendi. 165 dakika süren sınav ardından ÖSYM, MSÜ soruları ve cevap anahtarını resmi internet adresi üzerinden paylaştı.

3/3SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin 2022 sınav takvimine göre, MSÜ sınav sonuçları 14.04.2022 tarihine erişime açılacak.

Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

 

 

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#MSÜ#ÖSYM