MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2022 MSÜ sonuç tarihi

MSÜ sonuçları için beklenen tarih netlik kazandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2022-MSÜ) yapıldı. Şimdi ise sınava katılan adaylar için sonuç beklentisi başladı. İşte, 2022 MSÜ sonuç tarihi...